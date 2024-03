A Seleção vai enfrentar a Espanha, nesta terça-feira (26), no mítico Santiago Bernabéu.

O amistoso faz parte da campanha de impacto global de combate ao racismo promovida pela CBF e pela Real Federação Espanhola de Futebol. O jogo será disputado a partir das 17h30 (horário de Brasília) e contará com a transmissão em várias plataformas do Grupo Globo.

A partida será a segunda do Brasil sob o comando de Dorival Júnior. No sábado (23), a Seleção venceu a Inglaterra, por 1 a 0, em Wembley, com um gol de Endrick. O jogador do Palmeiras de 17 anos entrou para a história ao ser o mais jovem atleta a fazer um gol do centenário estádio inglês.

Vini Jr com o agasalho “uma só pele, uma só identidade”

Créditos: Rafael Ribeiro / CBF

Uma Só Pele, Uma Só Identidade

Além de ser um clássico do futebol mundial, o amistoso faz parte da campanha de combate ao racismo promovida pela CBF e pela Federação Espanhola de Futebol. Vítima de uma série de ataques racistas nos últimos anos, o atacante Vinicius Júnior receberá o apoio das duas torcidas.

Na segunda-feira (25), o atacante do Real Madrid fez um desabafo na entrevista coletiva realizada no CT do clube espanhol. Ele chorou, declarou que “cada vez tem menos vontade de jogar” e explicou sua luta contra o racismo.

“Sou contra os racistas do mundo, de toda a parte. Quero igualdade para todos nós”, disse o jogador de 23 anos.

Com o slogan “uma só pele; uma só identidade”, o conceito desenvolvido pela CBF conta com uma identidade visual com destaque para o preto. Já na chegada da delegação brasileira em Madri na noite de domingo, os jogadores percorreram o trajeto do aeroporto até o hotel num ônibus preto com o mote da campanha. O Brasil costuma usar nas viagens ônibus com as cores verde e amarela.

Na hora do hino, jogadores utilizarão jaqueta preta com dizeres em português, inglês e espanhol e patch especial da partida ‘’uma só pele”.

