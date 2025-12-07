Márcia Ijano Formentini, que integrou o Buffet Claudia Porteiro por três décadas e conquistou admiração da equipe, morreu neste domingo (7), aos 68 anos, em Americana.

Velório de Márcia Ijano

O velório ocorreu no Velório Municipal e o sepultamento foi realizado no Cemitério da Saudade, reunindo familiares, amigos e colegas na despedida.

MORRE O CANTOR MAURI, IRMÃO DE CHITÃOZINHO E XORORÓ, EM ACIDENTE NO PARANÁ

O cantor Mauri, de 55 anos, irmão de Chitãozinho e Xororó e parceiro musical de Maurício, morreu neste domingo (7) após um acidente de trânsito no Paraná. Ele retornava para casa depois de um show em Curitiba quando o motorista da van teria sofrido um mal súbito, perdendo o controle e colidindo contra uma carreta. Mauri, que estava no banco dianteiro, não resistiu.

Casado com a apresentadora Andrea Fabyanna e tio de Sandy e Junior, Mauri iniciou a carreira ainda adolescente ao lado do irmão, enquanto acompanhavam de perto a ascensão da dupla sertaneja mais famosa do país. Antes do sucesso próprio, atuou na produção dos shows de Chitãozinho & Xororó.

A trajetória de Mauri e Maurício ganhou força após serem descobertos em 1989, no Olympia, em São Paulo. A dupla lançou o primeiro disco em 1991, alcançando projeção com faixas como “Paixão ou Loucura”. Nos anos seguintes, consolidaram-se com sucessos, turnês, inclusive no Japão, e parcerias com artistas renomados.

