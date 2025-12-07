Dois nomes surgiram esta semana como prováveis candidatos a prefeito em 2028 na sucessão de Leitinho Schooder (PSD) que não poderá mais concorrer.

O empresário Renan Cogo de Nova Odessa vem articulando suas movimentações para futuras disputas eleitorais. Ele confirma que deve oficializar sua pré-candidatura a deputado estadual nas próximas semanas.

Renan acumula experiência tanto na gestão pública quanto no setor privado. Integrou o governo Samartin em 2007 como assessor de Obras e, posteriormente, atuou na Coden.

Lá ele participou de etapas importantes para o desenvolvimento estrutural da cidade, como o início da substituição das redes de água por tubulações em PEAD, a setorização do município e a elaboração dos projetos das represas Recanto 4 e Recanto 5.

Vereador em primeiro mandato em Nova Odessa e muito popular junto ao público jovem e versátil nas redes sociais, o dançarino Paulo Porto também fez um leve ensaio este domingo. E foi ‘eleito’ no grupo de 3a idade que ajuda como ‘próximo prefeito’ da cidade.

