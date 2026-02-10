A cadela Pretinha, companheira de Orelha, morreu nesta segunda (9), em Florianópolis. Ela tratava uma dirofilarose grave e tinha insuficiência renal severa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Pretinha chegou a ser adotada após a repercussão do caso, recebeu tratamento veterinário, mas não resistiu.

Pretinha também vai deixar saudades

Caso Orelha: crime combinado no Discord reacende debate sobre limites da moderação em plataformas digitais

Investigação aponta que jovens usaram servidores privados para planejar e levanta questionamentos sobre responsabilidade