Neste domingo (8/2), dando sequência à arborização da Av. Bandeirantes, entre o Campo do Torino e a entrada da nova alça de acesso ao Viaduto, foi feito o plantio de 12 mudas nativas, sendo seis de paineiras e seis de ipês brancos. No total, a área já recebeu 32 mudas desde o final de novembro do no passado.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

“O objetivo é criar um caminho intercalando paineiras-rosas e ipês-brancos, que são árvores nativas. Optamos por usar essas plantas, pois como na avenida transitam muitos carros, colocar árvores frutíferas poderia atrair animais, que seriam atropelados. Essas plantas produzem flores que são atrativas a polinizadores. No caso da paineira, a paina é usada por pássaros para fazer ninhos, além do que suas sementes são muito apreciadas por maritacas”, explicou o idealizador do projeto MoVer, o professor Juliano Schiavo.

Participaram do mutirão deste domingo: Alice Cavalheiro Novais, Ana Paula Rodrigues Rotger, Andreza Lorena Cabral, Fátima Motta, Juliano Schiavo, Luiz Carlos Borghi, Marcio César Pasquini, Maria Lúcia Pasquini, Maximino da Silva Novais, Mônica Guidolin Elias (do projeto Amigos Pela Natureza), Neuza Rodrigues da Silva, Osvaldo de Jesus Sussi, Simone Franzin Barbosa, Stella Guidolin Elias, Vera Lúcia Rodrigues da Silva, Vilma Ana Schiavo Sussi, Vinicius Nascimbem Elias e Wilson Roberto Barbosa.

As mudas de paineiras foram adquiridas por meio de verba oriunda da venda de livro “O menino que semeava histórias”, do autor Juliano Schiavo. Cada livro é vendido a R$ 20, sendo que R$ 15 são direcionados ao projeto. Quem quiser adquirir, basta entrar em contato com o autor pelo instagram: @mover.movimentoverde ou Whats: (19) 99214-7935. Já as mudas de ipês-brancos foram retiradas no Viveiro Municipal de Americana.

Ainda em 2026, o projeto MoVer fez o plantio de mudas nativas em área da Arena Colorado, bairro Conserva, e também solicitou, via protocolo municipal (16.995/2026), autorização para plantar árvores na Av. Abdo Najar, entre a R. Dom Pedro II e Tibiriçá. O projeto ainda solicitou por protocolo (12.245/2026) o pedido de instalação de redutor de velocidade no novo trecho Av. Bandeirantes, por conta do atropelamento de diversos animais silvestres.

MOVER – O projeto MoVer – Movimento Verde é uma iniciativa ambiental, sem vínculos políticos ou religiosos, idealizada pelo professor Juliano Schiavo, com o objetivo de sensibilizar as pessoas sobre a importância da preservação ambiental. Além de oficinas e palestras sobre a temática ambiental, o projeto busca fomentar e incentivar o plantio de árvores nativas. Para participar, basta entrar em contato pelo Whats 19 992147935. As ações e balancetes do projeto encontram-se no blog: https://movermovimentoverde.blogspot.com/ e instagram: @mover.movimentoverde

FINANCIAMENTO – A verba do projeto no biênio 2025/2026 foi viabilizada por compra de livros ou doações de Alice Cavalheiro Novais, Ana Patrícia Cordeiro, Ana Paula Souza Ribeiro Gavioli, Antonia Vanderleia da Silva Pereira Barbosa, Beatriz Ferreira Saval, Beth Tokoro, Bruna Paula da Silva, Camila Guidolin Riether, Carlos Eduardo Rossi Catalani, Daniela Cesario Cruz, ECZ Comércio e Locações – Edenir Custódio Zampieri (doação de perfuradora de solo), Edilene Cristina Zaghetta Ribeiro, Estevão Ferreira Melo, Gabriela Santos, Grupo Airslaid, Ilza Abilene Ferreira, Interact Rotary (venda durante a FLAAM – Feira Literária e Artistica de Americana 2025),

Joana Piovezan Bragante, Joao Rodella, Katia Sentinaro, Katya Forti, Laisy Fernanda Ferreira, Larissa Fidelis Corre, Maira Janete Pasqualetto, Marcia Tomiyama, Maria Angela Paie Rodella Innocente, Maria Cecilia M Pedroso, Marta Jaqueline Franco Pereira, Michael Pereira de Oliveira, Miriam Aparecida Ferreira Martins, Mirian Arbix Nascimbem, Mônica Guidolin Elias, Nathalie Souza de Andrade, Nilce Cristina de Moraes Andrade, Patrícia Bertipaglia Gonçalves Moreira, Patricia Sparn, Rafael Aquiles Monteiro, Raul Francisco Cespedes, Rita de Cássia Facion Pinheiro, Roberta Antonelli Pajaro, Sandra Tokoro Riether, Simone Franzin Barbosa, Sônia Moreno de Freitas Vieira, Tânia Alexandre Martinelli, Vera Lucia Rodrigues da Silva, Wagner Nardari, Walcirclei Cesar Siqueira, Yara Maximo de Sena e Zenaide Salomão.

No plantio deste domingo (08/2) também foi recebida doação de papelão para coroamento das plantas da Macias Têxtil, intermediada por Maria Luiza Pita Possobon; doação de tubos de PVC para proteção das mudas, de Evelin Fagundes dos Santos, os quais foram cortados por Wilson Roberto Barbosa. Também foi recebido composto orgânico para adubação, intermediado por Matheus Grolla, da Secretaria de Meio Ambiente de Nova Odessa, com apoio do encarregado Evaldo de Alvarenga e dos funcionários Rafael Machado e Reginaldo Serafim da Silva, além da participação de Simone Franzin Barbosa para retirada do material. Alice Cavalheiro Novais também confeccionou com tecido jeans “protetores” para coroamento, além doação de material orgânico para o mulch, por intermédio de Messias dos Santos.

Leia Mais notícias da cidade e região