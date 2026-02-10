Fumacê cobre integralmente o bairro Zabani em Santa Bárbara

Em 2025, a ação de nebulização veicular alcançou mais de 46,4 mil imóveis

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste intensificou, desde o início deste ano, as ações no combate ao mosquito Aedes aegypti. Com o trabalho de nebulização veicular, as equipes já percorreram neste ano integralmente o bairro Zabani. No ano passado a ação de nebulização veicular alcançou mais de 46,4 mil imóveis em Santa Bárbara d’Oeste.

A programação do setor de Combate de Vetores do Departamento de Vigilância em Zoonoses (DVZ) prevê a continuidade desta ação em diversos bairros do Município. A nebulização veicular (UBV pesado) é realizada com o uso de veículos equipados com tecnologia específica para a aplicação de inseticidas, atuando tanto com adulticida, voltado à eliminação de mosquitos adultos possivelmente infectados, quanto com biolarvicida, que age no controle das larvas antes que se tornem mosquitos.

Durante a atividade de nebulização com o adulticida, um carro de som avisa os moradores sobre procedimentos que devem ser adotados para que a medida seja eficaz e segura, como abrir portas e janelas, retirar roupas do varal, cobrir ou guardar alimentos e retirar ou trocar alimento e água dos animais de estimação após o tratamento. As orientações são essenciais, considerando que o Aedes aegypti possui hábito predominantemente intradomiciliar e costuma se abrigar em locais como atrás de móveis, cortinas, sob camas, mesas e cadeiras.

Biolarvicida

Como complemento à nebulização veicular com adulticida, o Município também realiza a nebulização veicular com biolarvicida Bti, aplicada com equipamento motorizado capaz de alcançar grandes distâncias e locais de difícil acesso, como calhas, lajes, ralos e caixas d’água destampadas. O Bti é um agente biológico que atua exclusivamente sobre as larvas do mosquito, sem oferecer riscos à saúde humana, aos animais, ao meio ambiente ou a insetos importantes para o equilíbrio ecológico, como as abelhas.

A definição das áreas atendidas pela nebulização veicular com biolarvicida é baseada em dados técnicos obtidos por meio de ovitrampas, armadilhas que monitoram semanalmente os índices de infestação do mosquito em diferentes regiões da cidade.

A nebulização com auxílio de veículo e equipamento acoplado complementa outras ações ininterruptas já realizadas pela Prefeitura: atendimento de solicitações da população, visitas domiciliares, procedimentos em imóveis fechados com suspeita de criadouros, aplicação de sanções previstas na legislação municipal quando necessário, apuração de locais suspeitos, nebulização com equipamento costal (UBV portátil), além de vistorias em imóveis especiais, análise laboratorial, instalação de Estações Disseminadoras de Larvicida (EDL), monitoramento entomológico com armadilhas, Avaliação de Densidade Larvária (ADL) e ações educativas como palestras e orientações à população.

Orientações

Para eliminar criadouros:

– Utilizar tampas e telas para vedar baldes e tambores de armazenamento de água;

– Armazenar objetos em local coberto ou descartar, de forma adequada, o material que não vai mais utilizar. O Município dispõe de Ecopontos e do serviço de coleta de resíduos regular;

– Limpar as calhas e caixas d’água;

– Não armazenar pneus e garrafas em local descoberto;

– Não deixar plantas na água, utilizando sempre vasos com terra;

– Verificar a drenagem dos vasos de plantas, para que não acumulem água;

– Não utilizar pratinhos embaixo dos vasos;

– Evitar bromélias, nos centros urbanos, pois elas também servem como criadouro de Aedes aegypti;

– Usar telas nas caixas d’água;

– Instalar telas mosquiteiras em janelas e portas;

– Limpar e fazer o tratamento adequado de piscinas.

Sintomas e sinais

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação, pois alguns medicamentos podem agravar o quadro clínico.

Vale ressaltar que a pessoa também deve ficar atenta aos sinais de alarme para a dengue, que incluem dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, queda abrupta na temperatura do corpo, sangramentos, agitação ou sonolência, choro persistente em crianças, tontura ou desmaio, pele fria e pálida, dificuldade de respirar e diminuição da quantidade de urina. Esses sintomas podem aparecer a partir do terceiro dia da doença e indicar agravamento do quadro. Nesse caso, é primordial procurar o serviço de saúde imediatamente.

