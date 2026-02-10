Vizinhos tiveram que chamar a Guarda Municipal de Americana para atender na manhã de segunda-feira (9) ocorrência de violência doméstica no bairro Belvedere.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As equipes foram acionadas após solicitação do CSI e, ao chegarem ao local, localizaram o indivíduo de 31 anos em estado alterado. Segundo informações apuradas, o homem teria ameaçado familiares, danificado objetos da residência e utilizado força física durante desentendimentos com a companheira, envolvendo inclusive um bebê recém-nascido.

Vizinhos acionaram a Guarda após pedidos de ajuda da vítima.

Diante da situação, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança de todos os envolvidos. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico e posteriormente conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para registro da ocorrência.

Durante a apresentação da ocorrência, o autor passou mal e foi socorrido à UPA do Zanaga, sendo posteriormente encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré, onde permaneceu à disposição da Justiça.