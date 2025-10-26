O publicitário Clever Guth de Freitas morreu este domingo aos 56 anos. Muito conhecido na região, trabalhou em jornais e desde 1999 tinha a ArtGuth, agência de publicidade na região.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo informações preliminares, ele sofreu complicações depois de ter passado por cirurgia.

Abaixo mensagem sobre Clever Guth

Abaixo mensagem sobre Clever Guth

Desde 1999, sua dedicação, criatividade e valores se fizeram presentes em cada projeto, ideia e parceria, inspirando cada cliente e cada pessoa que teve o privilégio de trabalhar ao seu lado.

Um legado que permanecerá vivo em cada ideia, em cada conquista, em cada novo começo.

O velório será realizado hoje, 26/10, no Velório Municipal de Nova Odessa, a partir das 10h com sepultamento as 15h30.

Estamos em luto pelos próximos 7 dias para organização interna. Agradecemos pela confiança e compreensão de todos neste momento.

Pedimos que qualquer solicitação seja enviada para o WhatsApp da agência: (19)97106-1851.

Atenciosamente, Felipe Guth.

Leia Mais  notícias da cidade e região    