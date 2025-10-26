O publicitário Clever Guth de Freitas morreu este domingo aos 56 anos. Muito conhecido na região, trabalhou em jornais e desde 1999 tinha a ArtGuth, agência de publicidade na região.

Segundo informações preliminares, ele sofreu complicações depois de ter passado por cirurgia.

Abaixo mensagem sobre Clever Guth

Desde 1999, sua dedicação, criatividade e valores se fizeram presentes em cada projeto, ideia e parceria, inspirando cada cliente e cada pessoa que teve o privilégio de trabalhar ao seu lado.

Um legado que permanecerá vivo em cada ideia, em cada conquista, em cada novo começo.

O velório será realizado hoje, 26/10, no Velório Municipal de Nova Odessa, a partir das 10h com sepultamento as 15h30.

Estamos em luto pelos próximos 7 dias para organização interna. Agradecemos pela confiança e compreensão de todos neste momento.

Pedimos que qualquer solicitação seja enviada para o WhatsApp da agência: (19)97106-1851.

Atenciosamente, Felipe Guth.

