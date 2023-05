Morre Rita Lee aos 75

Morreu esta terça-feira a cantora Rita Lee aos 75 anos.

A informação foi confirmada pela família da cantora. Nos últimos anos, Rita protagonizou debates em torno da velhice, do abuso de drogas. Ela fez tratamento contra câncer. Conhecida como rainha do rock brasileiro, Rita Lee fez parte da banda Os Mutantes no início de carreira. Depois fez muito sucesso em discos e parcerias com o marido Roberto de Carvalho.

Afastada dos palcos desde 2012, em 2018 a cantora presenteou os fãs com uma foto na casa onde morava. Então com 70 anos, a rainha do rock compartilhou um registro no seu quintal, em São Paulo, em que aparece segurando um cigarro. A cantora viveu os últimos anos cercada de bichos (tem cachorro, gato, tartaruga e até ratos), e na companhia do marido, com quem vive desde os anos 1970.

Rita Lee é um dos ícones da música brasileira. Conhecida como Rainha do Rock, a cantora e compositora é uma referência do gênero musical desde a década de 60, com vários sucessos ao longo da carreira. Neste dia 31, a artista completa 75 anos de idade e, para festejar a data, um levantamento foi produzido pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) para apresentar aos seus fãs as curiosidades sobre suas canções.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento