Carinhosamente conhecido como Tiãozinho, Sebastião Ferreira Martins, fundador da Farmácia Santa Terezinha foi um homem bom, íntegro e generoso, que dedicou sua vida a cuidar das pessoas.

Ao longo de mais de 50 anos de história, ajudou inúmeras famílias, sempre com simplicidade, ética, respeito e um olhar humano para cada pessoa que entrava pela porta da farmácia.

A Farmácia Santa Terezinha não é apenas um estabelecimento, mas um legado construído com trabalho, amor e compromisso com a saúde. Um legado que seguirá vivo em cada atendimento, em cada fórmula preparada e em todos os valores que ele nos ensinou.

Velório de Tiãozinho

🕯️ Velório: das 7h às 10h, no Cemitério da Saudade

🕊️ Sepultamento: às 10h, no Cemitério da Saudade

Nos solidarizamos com os familiares, amigos e toda a comunidade, desejando conforto, força e paz neste momento de dor.

