Equipes da Secretaria de Educação de Americana participaram, nesta quarta-feira (18), de atividade formativa continuada sobre o projeto “Navegando nas Águas do Conhecimento”, desenvolvido no Reservatório de Salto Grande pela Associação Barco Escola da Natureza.

As ações são promovidas com o apoio das secretarias municipais de Educação e de Meio Ambiente, do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana e da CPFL Renováveis.

O projeto atende estudantes e profissionais da rede municipal de ensino, com palestras e vivências sobre a educação ambiental. A iniciativa está alinhada às diretrizes nacionais estabelecidas pela BNCC (Base Nacional Curricular Comum).

A formação promovida no início do ano letivo apresentou o conteúdo a ser trabalhado com as crianças e adolescentes ao longo de 2026, visando o acompanhamento das atividades pedagógicas nas escolas municipais. Este ano, a associação vai trabalhar o tema “Mudanças Climáticas”, utilizando novos recursos pedagógicos como maquetes, microscópio, aquário e materiais expositivos e interativos. Também haverá a apresentação de uma história interativa para a Educação Infantil. O livreto entregue aos participantes também foi atualizado.

“O projeto ‘Navegando nas Águas do Conhecimento’ completou 25 anos e, para marcar a data, renovou sua metodologia pedagógica, incorporando sugestões dos professores e trazendo conceitos atuais para nossos estudantes. A parceria com o Barco Escola foi retomada em 2023 pelo prefeito Chico Sardelli e pelo vice Odir Demarchi, pois promove nas crianças uma percepção diferenciada acerca da conservação ambiental, através de ações educativas que favorecem a conexão entre os estudantes e a natureza”, disse o secretário Vinicius Ghizini.

