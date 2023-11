Morre veterano técnico Rubens Minelli aos 94

Morreu aos 94 anos o ex-jogador e ex-treinador Rubens Minelli, que conquistou quatro títulos

brasileiros por Palmeiras, Inter (duas vezes) e São Paulo, entre outros títulos. A morte foi confirmada pelo clube gaúcho em suas redes sociais. Ainda não informações sobre velório e sepultamento.

Leia + Sobre todos os Esportes

Nascido em São Paulo, Rubens Minelli foi jogador e atuou como ponta-esquerda, com passagens por clubes como Ypiranga-SP, Nacional-SP e São Paulo. Mas foi à beira do gramado que gravou o nome na história do futebol brasileiro.

Minelli iniciou a carreira de treinador em 1963, pelo América. Ele conquistou o Brasileirão em três anos consecutivos. Em 1975 e 76 pelo Inter e, no ano seguinte, liderou pelo São Paulo. Antes, quando a competição não tinha o atual nome, foi campeão nacional pelo Palmeiras, em 1969.

Conquistou títulos ainda por Portuguesa, Atlético Mineiro, Grêmio e Paraná, além do Al-Hilal. Teve ainda no currículo como técnico clubes como Guarani, Corinthians, Santos, Coritiba e Ponte Preta. O Colorado, em postagem nas redes sociais, lamentou a morte e afirmou que “Minelli será sempre exaltado com carinho por todos os colorados”.

Museu do Futebol oferece entrada gratuita para a Exposição Futebol de Brinquedo

A partir desta semana, o público não paga nada para visitar a exposição temporária Futebol de Brinquedo, em cartaz no Museu do Futebol. É isto mesmo: de terça a domingo, das 9h às 18h, todas as pessoas poderão acessar de graça a mostra, que propõe um mergulho afetivo na história dos brinquedos analógicos inspirados no esporte mais popular do Brasil. Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

O Museu do Futebol está atualmente passando por uma grande obra de renovação de sua exposição principal, que voltará com novidades no primeiro semestre de 2024. Até lá, ela fica fechada à visitação. Mesmo assim, o passeio continua valendo: para conferir a imponência da fachada do Estádio do Pacaembu e garantir uma selfie no mais conhecido cartão postal esportivo de São Paulo e visitar a Futebol de Brinquedo, que apresenta itens raros e inusitados que fizeram parte da infância de muita gente.

Fazem parte da mostra peças como Aquaplay, Pregobol, Super Trunfo, bonecos e bonecas, mascotes das Copas do Mundo FIFA e, é claro, muitos times de futebol de botão. Há também figuras da Betty Boop, Smurfete, Mickey Mouse, Snoopy e Fofolete vestidos com a camisa da Seleção Brasileira, além de minicraques – incluindo a recém-lançada jogadora Debinha – e os bonecos Funko.

Além da visitação gratuita na Futebol de Brinquedo, o Museu do Futebol oferece uma programação cultural variada na área externa. São atividades organizadas pelo time do educativo e também brincadeiras como futmesa, futebol de botão e outras atividades. Para saber a programação completa, acesse aqui e também o Instagram do Museu do Futebol.

Por que o Museu está em obras?

O Museu do Futebol e sua exposição principal foram inaugurados em 2008 e desde, então, este será o primeiro grande processo de renovação. Para ficar ainda mais emocionante, tecnológico e diverso a renovação, atualização da exposição principal vai acontecer por seis meses. As mudanças envolvem a atualização do parque tecnológico, a reformulação da expografia, com a inclusão de novas instalações e experiências, além da revisão do conteúdo.

Um dos destaques será a maior presença do futebol de mulheres, dos torcedores e de outros “futebóis” – ou seja, modalidades e práticas diversas protagonizadas por pessoas comuns, em todo o Brasil. Além disso, o museu passa a reverberar temas que se tornaram prementes no mundo do futebol nas duas últimas décadas, como a diversidade, a inclusão e a questão racial.

SERVIÇO:

Museu do Futebol – Exposição Futebol de Brinquedo

Em cartaz até abril de 2024

De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)

Entrada GRATUITA

O estacionamento é em via pública e funciona pelo sistema da Zona Azul, um cartão custa R$ 6,08/ três horas

Próximos às estações Paulista (Linha 4 – Amarela) e Clínicas (Linha 2 – Verde)

SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL

Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol foi inaugurado em 29 de setembro de 2008 e é um dos museus mais visitados do país. Sua exposição principal, distribuída em 15 salas temáticas, narra de forma lúdica e interativa como o futebol chegou ao Brasil e se tornou parte da nossa história e nossa cultura.

É um museu da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho e administrado pela Organização Social de Cultura IDBrasil Cultura, Educação e Esporte.

PATROCÍNIO E PARCERIAS

A Temporada 2023 do Museu do Futebol conta com Patrocínio Máster do Banco Bmg, são Patrocinadores: Goodyear, Rede, Sabesp, Cabot e Farmacêutica EMS. Conta ainda com Apoio do Mercado Livre e com as Empresas Parceiras: Evonik Brasil e Banco Safra. São parceiros por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Braskem, Pinheiro Neto Advogados e TCL. Revista Piauí, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux são seus Parceiros de Mídia. A Temporada é realizada pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.

Futebol de Brinquedo fica em cartaz até abril e conta com patrocínio máster do Banco Bmg, com patrocínio da Goodyear, da Rede e da Sabesp; e com apoio da Cabot – todos por meio da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP