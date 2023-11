Feira da empregabilidade Americana este sábado

Americana sediará uma feira de empregabilidade este sábado 25

das 8h às 14h, na Universidade Anhanguera de Americana. O evento é uma iniciativa do Grupo SC, da Anhanguera Americana e da Jacira Chávare Grupos de Vagas.

As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade, desde ensino médio até pós-graduação. Os candidatos interessados devem levar currículo atualizado, RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de vacinação.

Durante a feira, os candidatos terão a oportunidade de participar de entrevistas com representantes da empresa Grupo SC localizada em Nova Odessa/SC. Os selecionados serão chamados para realizar os processos de contratação.

O evento é uma oportunidade para quem está procurando emprego ou estágio. Totalmente gratuito e aberto ao público e a participação será mediante agendamento prévio que será divulgado amanhã (22/11)

Informações:

Data: 25 de novembro

Horário: 8h às 14h

Local: Universidade Anhanguera de Americana

Endereço: Rua Álvaro Ribeiro, 400 – Centro – Americana/SP

A feira reunirá mais de 150 vagas de emprego, em diversas áreas, como:

Manutenção

Mecatrônica

Logística e Operações

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP