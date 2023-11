UBS da Praia Azul passa a atender até as 20h30 a partir desta quinta

A UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Praia Azul começa, nesta quinta-feira (23), a funcionar com horário estendido. O atendimento, que antes era das 7h30 às 16h30 (de segunda a sexta-feira), passará a ser das 7h30 às 20h30. A ampliação do horário tem como objetivo oferecer maior acesso à população, considerando que muitos moradores têm dificuldades de buscar os serviços durante o horário comercial.

O atendimento no período excedente vai seguir a rotina dos serviços que já são oferecidos, sendo todos com agendamento prévio. A UBS da Praia Azul conta com uma equipe de Atenção Primária à Saúde (eAP) e duas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF).

“A região da Praia Azul tem uma demanda grande por atendimento na Atenção Primária, por isso, a ampliação do horário vai beneficiar muitos moradores que precisam dos serviços da unidade. A estratégia de ampliar o expediente foi justamente pensando no bem-estar da população que depende do Sistema Único de Saúde”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito Odir Demarchi também destacou a importância desta ampliação. “A saúde é nossa prioridade e oferecer mais acesso à população com a ampliação do horário de atendimento reforça esse nosso compromisso. Com certeza, os moradores da região da Praia Azul muito se beneficiarão com essa medida”, declarou Odir.

A unidade oferece consultas médicas, com clínico, pediatra e ginecologista, consulta com dentista e tratamento odontológico, além dos procedimentos gerais de enfermagem, como curativos, aplicação de vacinas, exames laboratoriais, acompanhamento de pré-natal, entre outros.

De acordo com o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, a ampliação do horário deverá ser estendida para outras unidades básicas de saúde, principalmente as que possuem maior demanda de atendimento, como as dos bairros Parque Gramado e Vila Mathiensen, por exemplo. ” A nossa intenção é expandir essa jornada para unidades com maior fluxo; com isso, a gente amplia o acesso e, consequentemente, trabalha na perspectiva de mais promoção, prevenção e atendimento mais humanizado a todos”, definiu o secretário.

A UBS da Praia Azul está localizada na Rua Maranhão, nº 1213 e o telefone é o (19) 3467-1422.

