Um grupo de 3 motoboys decidiu deixar uma empresa do ramo de alimentação (hamburgueria) em Americana por entenderem que as condições de trabalho ficaram muito precárias nos últimos meses.

A empresa fica na região central da cidade e trabalha com entregas. Segundo eles, a empresa paga R$ 70 aos funcionários por dia para dedicação integral no período da noite (das 18h às 24h).

Na mensagem que circula nas redes sociais, eles reclamam que “aos motoboys não querem nem dar a janta- o que é o mínimo”. E a gota d’água foi a ideia de descontar 12% de todas entregas de todo motoboy que trabalha na noite.

Além dos motoboys

As reclamações também surgiram de outros funcionários, que pedem melhores condições de trabalho.