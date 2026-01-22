Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro a ser indicado ao Óscar de melhor ator. O Brasil vem se dando bem em premiações nos Estados Unidos. Este ano Wagner e o filme O Agente Secreto venceram o Globo de Ouro e no ano passado o filme “Ainda Estou Aqui” ganhou o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Os indicados a Filme Internacional são…

– O Agente Secreto

– Foi Só Um Acidente

– Valor Sentimental

– Sirat

– A Voz de Hind Rajab

 

É DO BRASIL! Wagner Moura

O AGENTE SECRETO recebeu QUATRO INDICAÇÕES no #Oscars2026

• Melhor Filme • Melhor Filme Internacional • Melhor Elenco

• Melhor Ator: Wagner Moura

‘PECADORES’ se tornou o filme mais indicado na história do Oscar, com 16 INDICAÇÕES, ultrapassando Titanic e La La Land.

