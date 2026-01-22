Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro a ser indicado ao Óscar de melhor ator. O Brasil vem se dando bem em premiações nos Estados Unidos. Este ano Wagner e o filme O Agente Secreto venceram o Globo de Ouro e no ano passado o filme “Ainda Estou Aqui” ganhou o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro.
Os indicados a Filme Internacional são…
– O Agente Secreto
– Foi Só Um Acidente
– Valor Sentimental
– Sirat
– A Voz de Hind Rajab
É DO BRASIL!
O AGENTE SECRETO recebeu QUATRO INDICAÇÕES no #Oscars2026
• Melhor Filme • Melhor Filme Internacional • Melhor Elenco
• Melhor Ator: Wagner Moura
‘PECADORES’ se tornou o filme mais indicado na história do Oscar, com 16 INDICAÇÕES, ultrapassando Titanic e La La Land.
