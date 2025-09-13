Um acidente entre duas motos deixou uma pessoa ferida com fratura na noite desta sexta-feira (12) em Santa Bárbara d’Oeste. A batida foi de frente no bairro Ângelo Giubina.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Um dos motociclistas, que não possuía habilitação, transitava pela Avenida Orlando Geisel e tentou acessar a Rua Vinte e Três de Outubro sem parar, realizando uma manobra proibida.
Com o impacto, esse condutor sofreu fraturas na perna e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para atendimento médico.
O segundo motociclista sofreu apenas escoriações leves e recebeu atendimento no local.
PM atendeu ocorrência com motos
A Polícia Militar esteve presente para registrar a ocorrência e controlar o tráfego.
Após Gazeta Policial
Leia Mais notícias da cidade e região