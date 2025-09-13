Filme “Se Deus Vier que Venha Armado” tem exibição gratuita no MAC Americana

Leia + sobre diversão e arte

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana recebe, na próxima segunda-feira (15), às 19h30, a exibição do filme nacional “Se Deus Vier Que Venha Armado” (2014). O filme tem classificação de 16 anos e a entrada é gratuita. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana, à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

A trama se passa em 2012, durante o pico do conflito entre a polícia e o crime organizado na capital paulista. O longa-metragem acompanha a jornada de um detento que recebe uma saída temporária da prisão. Ele tem apenas 72 horas para cumprir o objetivo pessoal de reencontrar o irmão, um amigo de infância e uma mulher. No entanto, também paira sobre ele a obrigação de cumprir uma missão ordenada pelos líderes da facção criminosa.

O filme é estrelado por Vinicius de Oliveira, Sara Antunes, Ariclenes Barroso e Leonardo Santiago. A sessão integra o Programa Pontos MIS, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo.

O secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, reforçou o convite ao público. “A parceria com o MIS traz excelentes títulos para os amantes do cinema. São obras de alta qualidade apresentadas gratuitamente com o objetivo de ampliar a formação cultural dos participantes”, disse.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP