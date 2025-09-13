Nova IA brasileira ajuda desenvolvedores a proteger aplicações contra riscos de segurança

Com múltiplos agentes de IA, o AppSec AI Agent automatiza e escala a segurança no ciclo de desenvolvimento (SDLC), reduz riscos e acelera as entregas

Leia + sobre tecnologia e ciência

A Conviso, referência em Application Security no Brasil, acaba de anunciar o lançamento oficial do AppSec AI Agent, sua nova solução baseada em inteligência artificial especializada para segurança de aplicações. Desenvolvida para atuar diretamente no ciclo de desenvolvimento de software (SDLC), a solução integra agentes de IA com funções distintas, capazes de gerar diagnósticos e correções de vulnerabilidades de forma autônoma, contínua e sem fricção para o time de engenharia.

“Diferente das ferramentas tradicionais de AppSec, que entram tardiamente no processo, o AppSec AI Agent atua desde o início, dentro do próprio IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado). Enquanto o desenvolvedor digita, a ferramenta analisa, sugere correções, indica falhas de segurança e, o mais importante, ensina apontando e explicando vulnerabilidades. São como ‘assistentes autônomos’ de quem desenvolve software”, descreve Wagner Elias, CEO da empresa.

“A nossa proposta é transformar a segurança em parte do fluxo natural de desenvolvimento, e não em uma etapa extra ou um gargalo. Com o AppSec AI Agent, levamos segurança desde o início do processo, com IA aplicada, capacitação real e ganho de escala”, afirma.

O segredo para isso está na inteligência artificial: alimentada com padrões de vulnerabilidades e boas práticas de segurança, ela atua como um agente inteligente, um verdadeiro treinador paciente e infalível. “A solução corrige, orienta e, aos poucos, forma profissionais mais conscientes e códigos muito mais robustos, sem estresse, sem retrabalho. Estamos falando da aplicação prática do conceito de Shift Left, adotado pela empresa, que leva a segurança para o início do desenvolvimento, tornando-a parte natural do processo desde a primeira linha”, explica.

Elias reforça que “quanto mais cedo os problemas são identificados, menor o custo para corrigi-los. Isso significa não só mais segurança, mas também mais eficiência e economia para as empresas”.

Além de evitar falhas, os agentes reduzem o tempo gasto com correções posteriores, permitindo que as equipes foquem no que realmente importa: criar produtos melhores, mais rápidos e mais seguros.

“Segurança não deve ser uma barreira, mas um acelerador do desenvolvimento. Quando o desenvolvedor tem à mão as ferramentas certas, ele evolui mais rápido e com muito menos risco”, explica o CEO da Conviso.

Principais funcionalidades da solução:

Diagnóstico e priorização de riscos em tempo real, a partir da análise contínua de dados de ferramentas como SAST, DAST e SCA;

Correções assistidas diretamente para os desenvolvedores, com base nas melhores práticas de segurança;

Modelagem automática e contínua de ameaças, baseada na evolução dos fluxos e arquiteturas dos sistemas;

Revisão automatizada de código (pull requests) para prevenir violações de políticas de segurança;

Capacitação dentro da IDE, com sugestões de código seguro e explicações contextualizadas sobre falhas e vulnerabilidades;

Monitoramento do ciclo de AppSec, com validação de correções e acompanhamento de métricas de segurança.

Mercado de segurança de aplicações

A solução nasce em resposta direta a um desafio crescente das empresas: proteger seus sistemas em um ambiente de ameaças cada vez mais sofisticadas, ciclos de desenvolvimento ágeis e pressão constante por entregas rápidas. De acordo com a GII Research, o mercado global de segurança de aplicações deve crescer de US$ 13,64 bilhões em 2025 para US$ 30,41 bilhões até 2030, refletindo uma CAGR de 17,39% no período.

Além disso, estudos indicam que perdas causadas por falhas evitáveis são alarmantes: apenas em 2024, organizações ao redor do mundo perderam cerca de US$ 14 bilhões por falhas ligadas à integridade de dados, segundo a Iron Mountain e FT Longitude. Na América Latina, as perdas anuais com fraudes chegam a US$ 130 bilhões, conforme levantamento da McKinsey.

“Em tempos em que cada linha de código pode ser a porta de entrada para um ataque, a aplicação responsável de IA tem potencial para transformar a forma como as empresas lidam com a segurança de software. Com o AppSec AI Agent, estamos dando um passo firme rumo à segurança contínua, integrada e escalável, com foco total na experiência do desenvolvedor”, conclui Elias.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP