11º Encontro de Veículos Antigos de Santa Bárbara é neste fim de semana

Santa Bárbara d’Oeste será palco de um dos eventos mais aguardados pelos apaixonados por carros clássicos e raridades. O 11º Encontro de Veículos Antigos acontece neste fim de semana, no sábado (13) e domingo (14) a partir das 9 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida.

A entrada é solidária, mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, tanto para visitantes quanto para expositores, com arrecadações destinadas ao Fundo Social de Solidariedade do Município.

Mais do que uma exposição de relíquias automotivas com 30 anos ou mais de existência, o evento promete experiências para toda a família: praça de alimentação com diversos food trucks, playground infantil, mercado de pulgas, shows musicais ao vivo e até um especial de Flashback.

O 11º Encontro de Veículos Antigos de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Clube Air Cooled SBO, e conta com apoio do Fundo Social de Solidariedade.

Programação musical

A abertura no sábado fica por conta da Banda Black Opala, às 10 horas, que traz no repertório clássicos do rock para aquecer o público. Na sequência, a Banda Uppercut sobe ao palco, às 12h30, com sua pegada enérgica e repertório versátil, prometendo levantar a galera.

À tarde, às 15 horas, a animação continua com a Banda GTC, conhecida pela setlist recheado de sucessos. Já no fim da tarde, é a vez da Banda Single Pop, às 17h30, que misturará pop rock com muito carisma e boas doses de nostalgia. A noite se encerra com o Flashback do DJ Poti, trazendo hits que marcaram época a partir das 20 horas.

No domingo, a programação começa cedo com a CPK Rock Band, às 9h30. Um dos momentos mais esperados será o show da Rising Power, tributo ao AC/DC, que promete recriar a energia da icônica banda australiana – início às 12 horas. Logo depois, o palco recebe a banda Sapos da Noite, às 14 horas, com melhor do pop rock. Para encerrar, sorteios e uma confraternização especial celebram os dois dias de evento.

Praça de Alimentação

Os visitantes poderão saborear opções variadas que vão desde espetinhos, pastéis e crepes suíços até hambúrgueres artesanais, tapiocas, hot dogs, açaí, gelatos e muito mais. Confira o cardápio completo da Praça de Alimentação do Encontro de Veículos Antigos 2025:

Milho Mania

Milho no prato com margarina e sal, pamonha doce, pamonha doce com queijo e bolo de milho

Sabor em Espetinhos

Espetos de carne, frango, pernil, kafta e queijo coalho

Eu Amo Pastel Joel e Léia

Pastéis de carne, queijo, pizza e frango com catupiry

Feltrinas Churros

Churros tradicional (doce de leite, leite ninho, nutella), churros gourmet (doce de leite, leite ninho, nutella) e raspadinha

Buenos Comida de Rua

Buenos, Americano, Classiquera, Simprão e Peso Pesado e Batata frita (adicional)

Feltrin Burger

Lanche com carne angus (baguete de parmesão, carne angus, mussarela, maionese temperada e rúcula) e lanche com linguiça artesanal (baguete de parmesão, linguiça artesanal, mussarela e vinagrete)

Krep’s Suíço e Pizza d´Cone

Crepe suíço salgado (presunto e queijo, pizza, frango com catupiry, queijo, queijo e orégano, calabresa e queijo), crepe suíço doce (chocolate preto, chocolate branco, prestígio, stickadinho, doce de leite, queijo e goiabada), crepe suíço de nutella e pizza d´cone (portuguesa, calabresa, frango, três queijos)

Kombosa Food

Hot dog tradicional, Hot dog duplo e Hot dog bacon

Tapioca Fast

Tapiocas salgadas (palmito, lombo, frango, presunto, hambúrguer, peito de peru), tapiocas doces (coco, morango, nutella, prestígio e combinações variadas), açaí no Copo e copos de 300ml e 500ml com adicionais como granola, leite condensado, banana, morango, ninho, nutella, flocos de arroz, paçoca e confete

Família Bueno

Batata frita, batata frita com cheddar e bacon, chicken and fries, chicken e coxinha no pote

Ateliê do Gelato

Gelatos tradicionais (brigadeiro, leite ninho, pistache, pudim, torta de limão, entre outros) e Gelato alcoólico (whisky com chocolate)

Economia criativa

Ao todo, 21 expositores irão compor o Espaço de Economia Criativa na 11ª edição do Encontro de Veículos Antigos. Participarão na edição 2025:

Ana Rosa – bonecas bebê reborn

Bernadete Camargo Queiroz – toucas, roupinhas de bonecas em crochê, pintura em tecidos, suporte de plantas e cobre jarra

Cilas Coutinho – Doces típicos

Dilma Barbosa Bispo – tapetes, jogo de cozinha e banheiro

Edma de Souza Santos – acessórios em metal e macramê, bottons e filtro dos sonhos

Ina Thomé Picoli – quadros, chaveiros e colares em bordado em bastidor e mini bastidor

Jhonatan Felix – pintura criativa em bustos de personalidades, personagens, caveiras, animais e chaveiros

Julia Wagner – luminárias em pote de vidro, esculturas em biscuit, acessórios e tiaras de flores

Larissa Rodrigues – chinelos bordados, canetas decoradas, chaveiros, terços e acessórios

Maria Aparecida Dias Venerando – bolsas, chapéus e chinelos em crochê

Maria Monteiro – perfumaria, sabonetes, body splash, velas aromáticas e aromatizadores

Maria Socorro Silva – acessórios pulseiras de couro, colares, brincos, tornozeleiras, anéis, pedras e filtro dos sonhos

Nilza da Silva – crochê, patchwork e pinturas em tecidos

Paulo Couto – porta objetos, oratórios, chaveiros e acessórios em pedrarias e origami tsuru

Rosely Victoria Wagner – toucas, cachecóis, sapatinhos de bebê, chaveiros e acessórios em crochê e micro crochê

Sérgio Martins – caricaturas e retrato

Silvaneide Ferreira Sousa – laços, turbantes e scrunchies

Sonha Eli de Paula – bolsas, mochilas, shoulder bag, carteiras, necessaries e porta objetos em costura criativa

Sueli Vanicoli – pintura em porcelana, canecas, xícaras e tigelinhas

Suzana Chiquetto – bonecos em amigurumi personagens, cultura Geek, safari e bonecas, chaveiros e toucas

Vanesa Eloisa Tempesta – chaveiros, bonecos, animais em feltro e peças em bordado ponto cruz

Serviço:

11º Encontro de Veículos Antigos de Santa Bárbara d’Oeste

Dias 13 e 14 de setembro de 2025, a partir das 9 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada solidária: 2 kg de alimentos não perecíveis

Classificação: Livre

