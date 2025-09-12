Quartas-de-final do Gigantão ocorrem neste sábado em Americana

Leia + sobre esportes

As quartas de final da 1ª divisão do Gigantão 2025, Campeonato de Futebol Amador promovido pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Americana, acontecem neste sábado, dia 13. As partidas serão disputadas no Estádio Victório Scuro e no campo do Unidos da Cordenonsi.

No Victório Scuro, Parque Gramado e Cidade Jardim abrem esta etapa do mata-mata às 14h. Em seguida, às 16h, Bruxela e Parná se enfrentam em busca de uma vaga nas semifinais. No campo do Unidos da Cordenonsi, às 14h, Liverpool e Faixa Preta duelam pela classificação. Logo após, às 16h, Unidos da Mathiensen e São Roque fecham os confrontos.

2ª divisão

No domingo (14), a partir das 8h, os jogos serão válidos pela fase de pré-quartas de final da 2ª divisão, nos campos do Benfica e do Parque Novo Mundo.

“O fim de semana promete grandes jogos pelas quartas de final do Gigantão. Tenho certeza que as torcidas vão se divertir muito. Desejamos boa sorte a todas as equipes”, disse o secretário de Esportes, Marcio Leal.

1ª DIVISÃO – 13/09 (sábado)

Quartas de final

Estádio Victório Scuro

14h – Parque Gramado x Cidade Jardim

16h – Bruxela x Parná

Campo do Unidos da Cordenonsi

14h – Liverpool x Faixa Preta

16h – Unidos da Mathiensen x São Roque

2ª DIVISÃO – 14/09 (domingo)

Pré-quartas de final

Campo do Benfica

8h – Sporting ZNC x União Família

10h – São Vito x Benedetto’s

Campo do Parque Novo Mundo

8h – E.C Novo Mundo x Leão E.C

10h – Unidos da Norte x São Paulo Lírios

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP