Quartas-de-final do Gigantão ocorrem neste sábado em Americana
As quartas de final da 1ª divisão do Gigantão 2025, Campeonato de Futebol Amador promovido pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Americana, acontecem neste sábado, dia 13. As partidas serão disputadas no Estádio Victório Scuro e no campo do Unidos da Cordenonsi.
No Victório Scuro, Parque Gramado e Cidade Jardim abrem esta etapa do mata-mata às 14h. Em seguida, às 16h, Bruxela e Parná se enfrentam em busca de uma vaga nas semifinais. No campo do Unidos da Cordenonsi, às 14h, Liverpool e Faixa Preta duelam pela classificação. Logo após, às 16h, Unidos da Mathiensen e São Roque fecham os confrontos.
2ª divisão
No domingo (14), a partir das 8h, os jogos serão válidos pela fase de pré-quartas de final da 2ª divisão, nos campos do Benfica e do Parque Novo Mundo.
“O fim de semana promete grandes jogos pelas quartas de final do Gigantão. Tenho certeza que as torcidas vão se divertir muito. Desejamos boa sorte a todas as equipes”, disse o secretário de Esportes, Marcio Leal.
1ª DIVISÃO – 13/09 (sábado)
Quartas de final
Estádio Victório Scuro
14h – Parque Gramado x Cidade Jardim
16h – Bruxela x Parná
Campo do Unidos da Cordenonsi
14h – Liverpool x Faixa Preta
16h – Unidos da Mathiensen x São Roque
2ª DIVISÃO – 14/09 (domingo)
Pré-quartas de final
Campo do Benfica
8h – Sporting ZNC x União Família
10h – São Vito x Benedetto’s
Campo do Parque Novo Mundo
8h – E.C Novo Mundo x Leão E.C
10h – Unidos da Norte x São Paulo Lírios
