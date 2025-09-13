Obra viária segue nas avenidas Bandeirantes e Pérola Byington, em SBO

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste acompanha as obras de reconfiguração do cruzamento entre as avenidas Bandeirantes e Pérola Byington. A intervenção tem como objetivo melhorar a fluidez e a organização do tráfego de veículos, além de reforçar a segurança para pedestres.

As equipes atuam no alargamento da pista no sentido Centro da Avenida Bandeirantes e na ampliação da rotatória existente no cruzamento. Também está prevista a instalação de um novo conjunto semafórico, que oferecerá melhores condições de travessia aos pedestres.

Contrapartida

A obra é realizada pelo Grupo Savegnago, como contrapartida à instalação de uma nova unidade do Paulistão Atacadista no município.

Durante a execução dos trabalhos, o tráfego sofrerá alterações, incluindo períodos de interdição parcial ao longo do dia. A Prefeitura orienta motoristas e motociclistas a redobrarem a atenção ao circular pela região, contribuindo para a segurança viária e o andamento das obras.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP