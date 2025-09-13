Nayarit, o diamante bruto do México

O México é, sem dúvida, um dos destinos de férias mais procurados, não apenas por suas praias deslumbrantes, mas também pela hotelaria cinco estrelas e pelo legado cultural e histórico que carrega. Embora a Riviera Maya ainda seja uma das regiões preferidas pelos viajantes, estados como Nayarit, localizado no centro-oeste do país, estão ganhando destaque entre aqueles que procuram sossego, paisagens incríveis e aventura.

Com mais de 400 quilômetros de litoral banhado pelo Oceano Pacífico, um dos principais atrativos turísticos é a Baía de Banderas, um município que, além de sua beleza natural, se destaca por ser um verdadeiro santuário de espécies e, para muitos, o berço da cultura mexicana.

Segundo registros arqueológicos, acredita-se que Nayarit foi atravessado pelos astecas durante o êxodo rumo ao Vale do México. Especialistas afirmam que essa civilização passou, há milhares de anos, pela região situada entre os estados de Jalisco e Nayarit.

Parte do seleto grupo das “baías mais belas do mundo”, a Baía de Banderas oferece uma variedade enorme de serviços e experiências a poucos minutos de distância: turismo de sol e mar, vida noturna, restaurantes gourmet, redes alimentícias internacionais, cinemas, bares e campos de golfe.

Ao longo da Rodovia Federal 200, a principal via de acesso da região, é possível encontrar vilarejos encantadores como Lo de Marcos, San Francisco, San Ignacio, Sayulita e Bucerías, cada um com suas festas tradicionais ao longo do ano.

Tirar uma foto na praia sem ninguém ao fundo pode ser quase impossível em muitos lugares. Mas isso não é um problema na Baía de Banderas. Suas praias de águas azul-turquesa, praticamente desertas, são verdadeiros oásis onde predominam a tranquilidade e a segurança, bem diferente de outros centros turísticos lotados.

Entre os pratos típicos da região, destacam-se o chicharrón de pescado (torresmo de peixe), o pipián de abóbora e o ceviche, encontrados facilmente em locais como Punta Mita, que conta com uma ampla e variada oferta gastronômica. A pouco mais de nove quilômetros dali, o Parque Nacional Islas Marietas é outro destino de tirar o fôlego, conhecido como o “Galápagos mexicano”.

Outro ponto emblemático da Baía de Banderas é o Pueblo Mágico de Sayulita, famoso pela simpatia dos moradores e pelas praias de ondas grandes, ideais para quem pratica surfe. Suas ruas coloridas e cheias de vida fazem com que Sayulita esteja entre os destinos preferidos de turistas nacionais e internacionais. Um detalhe curioso: é muito comum ver os visitantes circulando pelo povoado em carrinhos de golfe, que podem ser alugados com facilidade.

Quando o assunto é natureza, o espetáculo mais impressionante da baía acontece entre dezembro e março, com a visita anual das baleias-jubarte. Elas vêm do Ártico para dar à luz e, nesse período, é comum vê-las brincando com seus filhotes. Também é emocionante observar os golfinhos e as tartarugas marinhas, que chegam no verão e partem no outono.

As embarcações para avistamento partem de Guayabitos, uma localidade que abriga a Ilha Coral, um paraíso de águas cristalinas, muitas vezes chamado de “mini-Cancún”. No fundo do mar, há corais e rochas vulcânicas, e a fauna é composta por pelicanos, caranguejos e outras espécies locais. Lá, é possível alugar mesas e cadeiras, além de equipamentos para snorkel em um restaurante simples, mas completo.

Para se locomover em Nayarit, é possível alugar um carro. Porém, para quem busca uma opção mais econômica, o transporte público é barato e eficiente, com ônibus que conectam as principais cidades e vilarejos. Já no quesito hospedagem, existem alternativas para todos os bolsos: desde hotéis de luxo e vilas privadas até hostels econômicos e apartamentos familiares.

Entre os hotéis de categoria superior, o destaque na Baía de Banderas é o Hard Rock Hotel Vallarta, localizado a apenas 20 minutos de Puerto Vallarta. Com mais de 300 quartos e suítes à beira-mar, oferece a combinação perfeita entre tradição e modernidade. Seus seis restaurantes somam-se às inúmeras comodidades do sistema all inclusive, além de uma localização privilegiada, de frente para o mar da baía.

