O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, decidiu cassar, na tarde desta quinta-feira (18), os mandatos dos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem.
No caso de Ramagem, Motta decidiu evitar o mesmo desgaste envolvendo a deputada Carla Zambelli, em que o pedido de cassação foi submetido ao plenário, que, por sinal, manteve o mandato dela. E, diante da determinação do Supremo, por derrubada imediata da decisão dos deputados e posse do suplente, a parlamentar acabou renunciando.
Motta encerra caso Dudu Bolsonaro
No caso de Eduardo Bolsonaro, a cassação se deu pelo número de faltas, uma vez que ele está nos Estados Unidos. O parlamentar já havia sido notificado sobre a perda do mandato e teve cinco dias para se manifestar.
Eduardo Bolsonaro deixou o país em fevereiro deste ano, alegando ser perseguido pelo Poder Judiciário. Ele completou o número máximo de faltas do plenário no fim de dezembro.
Já Ramagem, fugiu em setembro para os Estados Unidos. O ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) deixou o país logo após ter sido condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão por organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, no âmbito da condenação do núcleo central da trama golpista.
