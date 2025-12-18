Americana entrega premiação do Concurso de Decoração Natalina 2025

Americana entrega premiação a vencedores do Concurso de Decoração Natalina 2025

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), entregou, nesta quinta-feira (18), a premiação aos vencedores do Concurso de Decoração Natalina 2025.

A cerimônia ocorreu na sede da ACIA, com a presença do presidente da associação comercial, James Pedro Nadin, da secretária adjunta de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, representando o secretário Vinicius Ghizini, do vice-presidente da ACIA, Evandro Carlos Barizon, e da diretora da entidade e presidente do Conselho Municipal de Turismo, Elza Cassitas Sferra.

“Na época mais mágica do ano, nossa cidade se transforma em um verdadeiro espetáculo de luzes, cores e símbolos, e as decorações propostas pelos ganhadores do concurso são parte deste cenário de alegria que fortalece o espírito natalino, criando um roteiro de encantos em Americana. Em nome do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi, agradeço a dedicação de cada um”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O presidente da associação comercial destacou o retorno positivo da decoração natalina. “Eu não sei contar o número de pessoas que estão elogiando o Natal de Americana e isso é fruto do esforço e da dedicação de todos. Seguramente está sendo o melhor Natal dos últimos anos”, disse Nadin.

A secretária adjunta aproveitou a oportunidade para cumprimentar os vencedores e destacar os benefícios da parceria com a ACIA. “Ghizini pediu que eu trouxesse os parabéns a cada um de vocês ganhadores. Este é o quarto natal que fazemos na Praça Comendador Müller com o intuito de fomentar o espírito natalino e o concurso, em parceria com a ACIA, traz frutos para todos: para a população, para a indústria, para o comércio e para as famílias em suas residências”, declarou.

O concurso foi dividido em duas categorias: residências e empresas. As decorações ganhadoras foram escolhidas por uma Comissão Julgadora composta por servidores da secretaria e por funcionários da ACIA, seguindo os critérios de avaliação: espírito natalino, criatividade e originalidade, beleza e inovação, iluminação, e impacto visual da decoração diurna e noturna.

Todos foram premiados por um troféu, além de vale-compras no comércio local, nos valores de R$ 2 mil para os primeiros colocados, R$ 1,3 mil para os segundos lugares e R$ 700,00 para as terceiras posições.

Veja quem foi premiado:

Residência

1º lugar: Valmir Ferreira – decoração “Espírito natalino” – Rua dos Colibris, 545, Jardim dos Lírios

2º lugar: Maria Helena Martins Ribeiro Pizani – decoração “A Magia do Feito à Mão: Dando Vida e Movimento ao Natal” – Rua Pacaembu, 520, Jardim Primavera

3º lugar: Neide Verginia – “Decoração natalina com tubos de luzes” – Avenida Cândido Portinari, 491, Antonio Zanaga

Empresas

1º lugar: Indústrias Nardini – Rua São Salvador, 300, Vila Frezzarin

2º lugar: Açaí Energia – Av. Iacanga, 1428, Vila Molon

3º lugar: Entretons Roupas – Rua Paineiras, 450, Jardim São Paulo

