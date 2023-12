MP arquiva denúncia contra Fernando da Farmácia

O Ministério Público (MP) decidiu arquivar

denúncia feita contra o vereador Fernando da Farmácia (PRD) por favorecimento no fornecimento de medicamentos ao DAE de Americana.

A decisão, assinada pelo promotor Sérgio Buonamici, foi divulgada esta sexta-feira.

A denúncia indicava que a Drogaria Jardim, de propriedade do parlamentar e que de onde vem seu ‘apelido’, vendeu produtos para servidores do DAE (Departamento de Água e Esgoto) com desconto na folha de pagamento durante os anos de 2022 e 2023.

O promotor, aponta na decisão pelo arquivamento, que a empresa do vereador fornece medicamentos para o DAE desde 1992. Ele ainda aponta que diversas outras drogarias também fornecem medicamentos para o DAE da cidade. Por fim, aponta não ver qualquer tipo de privilégio em favor do comércio do hoje vereador na venda de remédios para os servidores.

O autor da denúncia é Marcos Cesar Seignemartin, que trabalhou com o prefeito Chico Sardelli até a década passada e recentemente esteve no time da ex-vereadora Giovana Fortunato (PDT). Ele levou o caso para o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) na última terça-feira. O Portal de Transparência do DAE mostra pagamentos que somam R$ 17,3 mil.

