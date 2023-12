Você já recebeu um alerta “Esta mensagem foi excluída” no WhatsApp e se perguntou o que ele dizia? Isso é algo que todos nós experimentamos. Nesta era de bate-papo on-line constante, perder uma mensagem pode nos fazer sentir fora do circuito. Mas não se estresse! Temos um guia para ajudá-lo a visualizar as mensagens excluídas do WhatsApp. Explicaremos passo a passo, facilitando a compreensão.

Resumo rápido

Entendendo o recurso “Excluir para todos” do WhatsApp: Uma tábua de salvação que permite que os usuários retirem as mensagens.

Métodos no Android: Histórico de notificações, backup de bate-papo, aplicativos de terceiros.

Métodos no iPhone: Backup do iCloud.

Ferramentas adicionais: MobileTrans, Local e Google Drive Backup.

WhatsApp Web: Extensão do Chrome ‘WA Web Plus for WhatsApp’.

Práticas recomendadas: Segurança em primeiro lugar ao usar métodos de recuperação.

Perguntas frequentes: Suas perguntas mais frequentes respondidas.

Entendendo o recurso de exclusão de mensagens do WhatsApp

O WhatsApp permite que você exclua mensagens depois de enviá-las, o que é ótimo se você tiver enviado algo por acidente. Ele lhe dá 60 horas para remover as mensagens de ambas as partes. Mas e se for você quem quiser ver o que diz uma mensagem excluída? É aí que nós o ajudaremos. Nós o orientaremos sobre como ler mensagens excluídas do Whatsapp.

Métodos para recuperar mensagens excluídas do WhatsApp no Android

Uso do histórico de notificações (Android 11 e superior)

Se você tem um telefone Android mais recente, ele pode ter um recurso chamado Histórico de notificações. Esse recurso mantém um registro de todas as notificações que você recebe, incluindo mensagens do WhatsApp. Portanto, se alguém excluir uma mensagem, você ainda poderá olhar para trás e ver o que ela dizia nesse histórico de notificações

Basta seguir estas etapas:

Abra “Configurações” em seu telefone.

Vá para “Apps & Notifications” (Aplicativos e notificações).

Selecione “Notifications” (Notificações).

Localize e ative “Histórico de notificações”.

Restauração do backup do bate-papo do WhatsApp

Você já ouviu falar que o WhatsApp faz backup de suas conversas? Isso é muito útil se você precisar recuperar mensagens que excluiu. É como ter um backup. Se você remover o WhatsApp e colocá-lo novamente no celular, poderá recuperar suas mensagens antigas a partir dessa cópia salva.

Quando estiver configurando o WhatsApp novamente, basta optar por restaurar a partir do backup. É como voltar no tempo para recuperar suas mensagens perdidas.

Uso de aplicativos de terceiros

Você pode encontrar aplicativos que salvam todas as suas mensagens, mesmo as que são excluídas. Eles podem ser úteis para ver as mensagens que não estão mais lá. Mas lembre-se de que o uso desses aplicativos deve ser feito com cuidado.

Métodos para acessar mensagens excluídas do WhatsApp no iPhone

Restauração a partir do backup do iCloud

Se você usa um iPhone, também pode encontrar mensagens do WhatsApp excluídas usando o Backup do iCloud. Se você excluir o WhatsApp do iPhone e depois colocá-lo novamente, poderá optar por recuperar suas mensagens antigas do iCloud. Isso inclui as mensagens que você excluiu. Quando estiver configurando o WhatsApp novamente após a reinstalação, escolha a opção de restaurar do iCloud.

Métodos e ferramentas adicionais

Uso do MobileTrans para Android e iPhone

Existem ferramentas úteis que funcionam tanto no Android quanto no iPhone, ajudando você a salvar seus bate-papos do WhatsApp e recuperá-los mais tarde. Essas ferramentas funcionam como assistentes, mantendo suas mensagens seguras e prontas para serem restauradas, se necessário. Elas são muito úteis quando você exclui acidentalmente uma mensagem de que precisava.

Dica: Para aqueles que consideram opções alternativas, você pode explorar versões modificadas do aplicativo e baixar o WhatsApp GB aqui, o que o ajudará a ler as mensagens excluídas do WhatsApp.

Backup local no Android

Seu telefone Android pode salvar uma cópia de suas conversas no WhatsApp. É como ter um diário de todas as suas mensagens. Se precisar ver uma mensagem que você excluiu, poderá verificar esse backup local. Pode parecer um pouco complicado, mas simplificaremos e mostraremos como você pode usar esse backup para encontrar suas mensagens novamente.

Usando o backup do Google Drive

O Google Drive pode armazenar backups de seus bate-papos do WhatsApp. Se você configurou isso, significa que suas mensagens estão salvas on-line no Drive. Dessa forma, se você perder uma mensagem, às vezes poderá recuperá-la por meio desse backup do Google Drive. É como manter uma cópia extra em um local seguro.

Podemos mostrar como verificar se você tem esse backup e como usá-lo para recuperar as mensagens perdidas. Abra o WhatsApp e configure-o com seu número. Quando ele perguntar, selecione “Restaurar” no Google Drive.

Leitura de mensagens excluídas no WhatsApp Web

Usando a extensão do Chrome “WA Web Plus for WhatsApp

Quando você usa o WhatsApp Web em seu computador, há ferramentas extras, chamadas extensões, que podem ser adicionadas ao navegador Chrome. Essas extensões podem ajudá-lo a ver as mensagens que foram excluídas no WhatsApp Web. Elas adicionam novos recursos ao seu navegador.

Práticas recomendadas e precauções

Quando se deseja recuperar mensagens excluídas, é essencial ser cauteloso. Você deve garantir que suas informações permaneçam seguras. Aqui estão algumas dicas simples:

Backups regulares: Sempre faça backup de seus bate-papos. É como ter uma rede de segurança para suas mensagens.

Aplicativos seguros: Escolha os aplicativos extras com sabedoria. Use apenas aqueles em que você confia.

Assista à privacidade: Pense sobre as informações pessoais que está compartilhando. Fique seguro e mantenha seus dados privados.

Permissões de aplicativos: Quando um aplicativo solicitar acesso a seus dados, como fotos ou mensagens, tenha cuidado. Só concorde se for realmente necessário.

Atualizações: Mantenha seu WhatsApp e o software do telefone atualizados para aumentar a segurança.

Conclusão

A recuperação de mensagens excluídas do WhatsApp pode ser um salva-vidas, principalmente se você tiver apagado acidentalmente informações cruciais. Exploramos vários métodos para recuperar essas mensagens, adequados para dispositivos Android, iPhones ou mesmo quando você está acessando o WhatsApp por meio de um navegador da Web.

No entanto, é fundamental priorizar sempre sua privacidade e a segurança de seus dados ao tentar executar essas etapas de recuperação.

Perguntas frequentes

Posso recuperar os arquivos de mídia excluídos do WhatsApp?

Infelizmente, quando os arquivos de mídia são excluídos do WhatsApp, eles são como mensagens em uma garrafa perdida no mar. Não é possível recuperá-los.

É possível ler mensagens excluídas sem aplicativos de terceiros?

Sim, para os usuários do Android 11, o recurso de histórico de notificações integrado é como ter um diário secreto que registra todas as notificações, inclusive as mensagens excluídas do WhatsApp.

Há algum risco envolvido no uso de ferramentas de recuperação de dados?

Usar ferramentas de recuperação de dados de terceiros é como caminhar sobre gelo fino. Há sempre o risco de roubo de dados e invasão de privacidade. Tenha cuidado.

Como posso evitar a exclusão acidental de mensagens do WhatsApp?

Os backups regulares são sua rede de segurança. É como manter uma cópia digital de suas mensagens importantes.

Posso recuperar mensagens excluídas do WhatsApp Web?

Atualmente, é como tentar pescar um peixe com as próprias mãos. Não há uma maneira direta de recuperar as mensagens depois que elas são excluídas do WhatsApp Web.