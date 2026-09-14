Mudanças na forma de morar influenciam escolhas de móveis e decoração

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A casa ganhou novas funções nos últimos anos. Além de lugar de descanso e convivência, passou a receber atividades como trabalho, estudo e lazer. Essa mudança também influenciou a escolha dos móveis e a organização dos ambientes, com maior procura por conforto, praticidade e melhor aproveitamento do espaço.

Essas transformações poderão ser vistas na Feira Casa Design, que acontece de 24 a 27 de setembro, no City Center Outlet Premium, em Campo Largo. O evento reunirá aproximadamente 50 expositores de móveis e decoração e espera receber cerca de 10 mil visitantes.

Para a arquiteta Bianca Bonote, que estará presente nos quatro dias da feira, o consumidor passou a avaliar com mais atenção cada compra.

“Hoje, o consumidor está muito mais criterioso. Como o móvel geralmente representa um investimento maior, as pessoas pesquisam, comparam preços, qualidade e prazo antes de tomar uma decisão”, explica.

Segundo Bianca, a busca por ambientes mais acolhedores também ganhou espaço. Elementos naturais, cores que transmitam tranquilidade e móveis que aliem estética e funcionalidade aparecem com maior frequência nos projetos. Em casas e apartamentos menores, soluções versáteis e o aproveitamento inteligente dos espaços se tornaram ainda mais importantes.

A durabilidade é outro aspecto considerado pelo consumidor. Mais do que acompanhar uma tendência passageira, muitas pessoas procuram peças que atendam à rotina, combinem com diferentes estilos e possam permanecer no ambiente por vários anos.

Parte dessas tendências poderá ser observada na Feira Casa Design. O público encontrará móveis, estofados, colchões e artigos de decoração destinados a diferentes ambientes da casa. A maioria dos expositores vem de Santa Catarina e muitos são fabricantes, permitindo a venda direta ao consumidor.

“A proposta é reunir diferentes opções de móveis e decoração em um só lugar, permitindo que o visitante conheça produtos, compare preços e encontre soluções para vários ambientes da casa”, afirma a organizadora Larissa Sieradzki.

A edição terá condições especiais e descontos anunciados de até 70%. Além de conhecer diferentes estilos, o visitante poderá comparar produtos, materiais, medidas e preços. Estacionamento e entrada são gratuitos.

Crédito: Brunken Films

Serviço:

Feira Casa Design – Feira de Móveis e Decoração

Data: 24 a 27 de setembro de 2026

Local: City Center Outlet Premium

Endereço: Rua João Bertoja, 1995 – Itaqui de Cima – Campo Largo/PR

Horários: quinta e sexta-feira, das 14h às 22h; sábado e domingo, das 11h às 22h

Entrada: gratuita

Estacionamento: gratuito

Mais informações: @feiracasadesign

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