Americana vê nesta quarta-feira (16), às 19h, a abertura da 1ª divisão do Campeonato de Futebol Amador, o Gigantão 2026, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. Campeonato da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes.

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Após a cerimônia de abertura, acontece o primeiro confronto pela divisão principal, entre Cidade Jardim e Unidos da Gruta, campeões da 1ª e da 2ª divisão, em 2025. Para esta temporada, a organização mantém as disputas das rodadas noturnas, iniciativa que vem sendo marcada pela presença de grande público nas edições anteriores.

Sistema de disputa

As equipes das 1ª e 2ª divisões foram distribuídas em quatro grupos. Os três melhores colocados de cada grupo avançam para as fases eliminatórias. Os primeiros colocados garantem classificação automática para as quartas de final, enquanto os segundos e terceiros colocados disputam partidas únicas de mata-mata para definir os demais classificados. A partir das quartas de final, a competição segue no sistema eliminatório até a decisão.

O sistema de acesso e rebaixamento acontece da seguinte maneira: ao final da primeira fase, os últimos colocados de cada um dos quatro grupos da 1ª e 2ª divisão serão automaticamente rebaixados para a divisão inferior na temporada seguinte.

Por outro lado, garantem o acesso às divisões superiores as quatro melhores equipes das 2ª e 3ª divisões, ou seja, os semifinalistas de cada campeonato.

A tabela de jogos e a classificação também podem ser acompanhadas pelo aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de aplicativos. Basta pesquisar por “Campeonato Americana 2026” e acessar a aba “Campeonato Gigantão 1ª Divisão”.

A Secretaria de Esportes informa ainda que, nos dias de jogos no Centro Cívico, a pista de atletismo ficará fechada ao público a partir das 17h.

Gigantão 2026 Confira os grupos:

1ª divisão

Grupo A: Bruxela, São Vito, Guanabara e Cantareira

Grupo B: Faixa Preta, Mirandola, Parná, Liverpool e Unidos Mathiensen

Grupo C: Cidade Jardim, Unidos da Gruta, Milan 019 e Novo Sport

Grupo D: São Roque, Lírios City, Parque Gramado e Unidos da Morada

2ª divisão

Grupo A: Irmãos, São Paulo Lírios, Parkão, Morada do Sol e Barrocos

Grupo B: Gerivá, Predador/Botafogo, Sporting ZNC, EC Unidos da Norte e Jardim da Paz

Grupo C: Unidos da Praia, Estrela Azul, América 1, Atlético Novo Mundo e Benedettos

Grupo D: Fúria 019, União Família, Malucos da Praia, Pé da Maloka e Jardim América 2

1ª rodada da 1ª divisão

16/09 (quarta-feira)

Centro Cívico

19h – Cidade Jardim x Unidos da Gruta

19/09 (sábado)

Campo do Guarani

14h – Guanabara x Cantareira

16h – Milan 019 x Novo Sport

Campo do São Vito

14h – Mirandola x Unidos Mathiensen

Campo do Unidos da Cordenonsi

14h – Parná x Liverpool

16h – Parque Gramado x Unidos da Morada

1ª rodada da 2ª divisão

20/09 (domingo)

Campo do Benfica

8h – São Paulo Lírios x Barrocos

10h – Estrela Azul x Benedettos

Campo do Bertini

8h – Parkão x Morada do Sol

10h – América 1 x Atlético Novo Mundo

Campo do Parque Gramado

8h – Predador/Botafogo x Jardim da Paz

10h – União Família x Jardim América 2

Campo do Parque Novo Mundo

8h – Sporting ZNC x Unidos da Norte

10h – Malucos da Praia x Pé da Maloka