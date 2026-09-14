Americana vê nesta quarta-feira (16), às 19h, a abertura da 1ª divisão do Campeonato de Futebol Amador, o Gigantão 2026, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. Campeonato da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes.
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Após a cerimônia de abertura, acontece o primeiro confronto pela divisão principal, entre Cidade Jardim e Unidos da Gruta, campeões da 1ª e da 2ª divisão, em 2025. Para esta temporada, a organização mantém as disputas das rodadas noturnas, iniciativa que vem sendo marcada pela presença de grande público nas edições anteriores.
Sistema de disputa
As equipes das 1ª e 2ª divisões foram distribuídas em quatro grupos. Os três melhores colocados de cada grupo avançam para as fases eliminatórias. Os primeiros colocados garantem classificação automática para as quartas de final, enquanto os segundos e terceiros colocados disputam partidas únicas de mata-mata para definir os demais classificados. A partir das quartas de final, a competição segue no sistema eliminatório até a decisão.
O sistema de acesso e rebaixamento acontece da seguinte maneira: ao final da primeira fase, os últimos colocados de cada um dos quatro grupos da 1ª e 2ª divisão serão automaticamente rebaixados para a divisão inferior na temporada seguinte.
Por outro lado, garantem o acesso às divisões superiores as quatro melhores equipes das 2ª e 3ª divisões, ou seja, os semifinalistas de cada campeonato.
A tabela de jogos e a classificação também podem ser acompanhadas pelo aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de aplicativos. Basta pesquisar por “Campeonato Americana 2026” e acessar a aba “Campeonato Gigantão 1ª Divisão”.
A Secretaria de Esportes informa ainda que, nos dias de jogos no Centro Cívico, a pista de atletismo ficará fechada ao público a partir das 17h.
Gigantão 2026 Confira os grupos:
1ª divisão
Grupo A: Bruxela, São Vito, Guanabara e Cantareira
Grupo B: Faixa Preta, Mirandola, Parná, Liverpool e Unidos Mathiensen
Grupo C: Cidade Jardim, Unidos da Gruta, Milan 019 e Novo Sport
Grupo D: São Roque, Lírios City, Parque Gramado e Unidos da Morada
2ª divisão
Grupo A: Irmãos, São Paulo Lírios, Parkão, Morada do Sol e Barrocos
Grupo B: Gerivá, Predador/Botafogo, Sporting ZNC, EC Unidos da Norte e Jardim da Paz
Grupo C: Unidos da Praia, Estrela Azul, América 1, Atlético Novo Mundo e Benedettos
Grupo D: Fúria 019, União Família, Malucos da Praia, Pé da Maloka e Jardim América 2
1ª rodada da 1ª divisão
16/09 (quarta-feira)
Centro Cívico
19h – Cidade Jardim x Unidos da Gruta
19/09 (sábado)
Campo do Guarani
14h – Guanabara x Cantareira
16h – Milan 019 x Novo Sport
Campo do São Vito
14h – Mirandola x Unidos Mathiensen
Campo do Unidos da Cordenonsi
14h – Parná x Liverpool
16h – Parque Gramado x Unidos da Morada
1ª rodada da 2ª divisão
20/09 (domingo)
Campo do Benfica
8h – São Paulo Lírios x Barrocos
10h – Estrela Azul x Benedettos
Campo do Bertini
8h – Parkão x Morada do Sol
10h – América 1 x Atlético Novo Mundo
Campo do Parque Gramado
8h – Predador/Botafogo x Jardim da Paz
10h – União Família x Jardim América 2
Campo do Parque Novo Mundo
8h – Sporting ZNC x Unidos da Norte
10h – Malucos da Praia x Pé da Maloka
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