Eleições terão mais de 411 mil mesárias e mesários em SP; 74% são mulheres

Eleições 2026 terão mais de 411 mil mesárias e mesários em São Paulo; 74% são mulheres

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No dia 4 de outubro, quando 34,1 milhões de eleitoras e eleitores forem às urnas no estado de São Paulo para o 1º turno das Eleições 2026, mais de 411 mil mesárias e mesários convocados pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) estarão na linha de frente para assegurar que o direito ao voto aconteça de forma ágil e transparente.

A força de trabalho encontrada nas seções eleitorais será majoritariamente feminina. São 303.023 mulheres nas mesas receptoras de voto, o equivalente a cerca de 74% do total, enquanto os homens somam 108.789 (26%).

Além da predominância feminina, a composição das mesas revela também um alto grau de participação espontânea. Do total de mesárias e mesários que atuarão no pleito, 282.795 são voluntários, representando aproximadamente 69% do total, enquanto 129.028 (31%) foram convocados diretamente pela Justiça Eleitoral.

Os dados foram registrados até esta quinta (10) na página de estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e podem ser atualizados à medida que sejam feitas novas convocações ou substituições de integrantes da mesa receptora.

Treinamento

Antes do dia da votação, as colaboradoras e os colaboradores da Justiça Eleitoral passam por um treinamento. A capacitação pode ser feita presencialmente ou pelo aplicativo Mesário, disponível para celulares e tablets com sistemas Android e IOS . O treinamento prepara as equipes para diversas funções, como o acionamento da urna eletrônica às 8h, a emissão da zerésima, a conferência de materiais, a identificação dos eleitores, a autorização do voto, além do encerramento da votação, às 17 horas.

Perfil a acessibilidade

Ainda segundo os dados do TSE, a faixa etária predominante entre os mesários é a de 40 a 44 anos (80.316), seguida pelas faixas de 45 a 49 anos (77.201) e de 35 a 39 anos (60.139). Quanto à escolaridade, mais da metade (52%, ou 216.677 pessoas) possui ensino superior completo. Outros 111.162 (27%) têm ensino médio completo, e 43.128 (10%) possuem ensino superior incompleto.

Há também 2.155 pessoas que declararam ter alguma deficiência, a maioria com limitações de locomoção ou deficiências visuais e auditivas. Além disso, 66 mesárias e mesários adotaram o nome social no registro eleitoral, garantindo a identificação pela qual são reconhecidos, conforme assegura a Resolução TSE nº 23.562/2018 .

Dos 61.036 mesários que forneceram informações sobre cor e raça, 59% (36.166) se declararam brancos, 28% (17.529) pardos e 10% (6.582) pretos, somando-se ainda 694 mesários que se autodeclararam amarelos e 65, indígenas.

Além das mesas receptoras de voto

A atuação no dia da eleição vai além das mesas receptoras. Para assegurar a logística do pleito, outras 50.987 pessoas foram convocadas para funções de apoio, sendo 25.006 delas (49%) voluntárias. Esse grupo desempenha um papel fundamental na organização e no suporte à votação, atuando na coordenação de acessibilidade e na administração de prédios usados como local de votação, por exemplo.

Quem colabora com o pleito recebe benefícios pela contribuição ao processo eleitoral. Para cada dia trabalhado, são concedidos dois dias de folga, além de outros dois dias para cada dia de treinamento oficial concluído. Também é oferecido auxílio-alimentação de R$ 65 para o dia da votação, conforme a Portaria TSE nº 86/2025 , além de certificado pelos serviços prestados.

A atuação como mesário pode ainda garantir preferência em caso de empate em concursos públicos, quando houver previsão no edital. Já para estudantes de graduação, as horas dedicadas à função podem ser aproveitadas como atividades complementares, de acordo com as regras de cada instituição de ensino.

Ordem de votação

Nas Eleições 2026, eleitoras e eleitores escolherão seis cargos, na seguinte ordem: deputado federal , deputado estadual , senador (primeira vaga), senador (segunda vaga), governador e presidente da República .

Para agilizar o processo, evitar erros e reduzir filas, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) recomenda que os eleitores levem a “ colinha eleitora l” com os números dos candidatos organizados conforme a ordem de votação. Além disso, a Justiça Eleitoral disponibiliza um simulador de votação para quem deseja se familiarizar com a urna eletrônica antes do pleito.

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