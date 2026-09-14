A revolta continua- Mais um caso em que a mulher foi presa por violência foi registrado na região este final de semana. Uma mulher foi presa em Santa Bárbara d’Oeste após se atracar com o marido e o atacar com faca. O caso da vez foi na rua Ipanema, no jardim Batagin.

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A Polícia Militar foi acionada via COPOM para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica na madrugada desta segunda-feira em Santa Bárbara d’Oeste. No local, a equipe encontrou uma mulher alterada e sob influência de bebida alcoólica, que teria agredido seu ex-cônjuge com uma faca, causando ferimento no dedo da mão direita.

A.V., de 32 anos, auxiliar de limpeza, foi detida.



Durante a intervenção policial, foram localizados um canivete em posse da mulher e um facão que estava com outro envolvido, sendo os objetos apreendidos. As partes foram encaminhadas para atendimento médico e, posteriormente, conduzidas ao Plantão Policial.

Após análise dos fatos pela Autoridade de Polícia Judiciária, a mulher recebeu voz de prisão e permaneceu à disposição da Justiça.

Outras revoltas

Em Americana- dois casos de revolta. Uma mulher que esfaqueou o marido acabou presa na noite deste domingo (13) em Americana. Foi o segundo caso de mulher presa por ataque ao companheiro ou ex. O caso anterior terminou com a morte de um empresário de Santa Bárbara d’Oeste.