Uma mulher se salvou depois de acionar o botão do pânico em Americana. A Guarda Municipal de Americana atendeu na madrugada desta quarta feira (21), por volta da 1h43, uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva e invasão de domicílio, na Rua das Tamareiras, região do Bairro Antonio Zanaga.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A equipe foi acionada após o disparo do botão SOS (Botão do Pânico), mecanismo de segurança da Gama utilizado por vítimas com medida protetiva vigente.

No local, os agentes encontraram um homem no interior do imóvel, logo após o portão de entrada, em estado de alteração emocional, discutindo com a ex-companheira.

Chamou botão porque tinha medida protetiva

Segundo relato da vítima de 34 anos, ela possuía medida protetiva de urgência em vigor contra o indivíduo, que teria forçado o portão para entrar na residência sem autorização.

O homem de 33 anos apresentou versões contraditórias sobre possíveis agressões sofridas, não sendo possível a identificação de terceiros envolvidos.

Diante da situação, o autor foi contido e encaminhado inicialmente ao Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico. Para garantir a segurança da ocorrência, foi necessário o uso de algemas durante a condução, conforme previsto em lei, sendo retiradas após o indivíduo se acalmar.

Após o atendimento médico, o homem foi conduzido ao Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi registrada, permanecendo o acusado à disposição da Justiça.