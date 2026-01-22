Saúde de Sumaré vai pra cima de arboviroses em várias regiões

Agentes de endemias realizam visitas domiciliares, vistorias em imóveis especiais e orientações à população

A Secretaria de Saúde de Sumaré, por meio do Controle de Arboviroses, segue com ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, em todas as regiões do município. Nesta semana, as equipes concentraram as visitas residenciais nos bairros Vila Diva, Maria Antônia e Santa Eliza, orientando os moradores sobre a eliminação de criadouros, a identificação dos sinais das doenças e a manutenção dos ambientes limpos e sem acúmulo de água.

Além do trabalho casa a casa, os agentes de endemias também visitam imóveis especiais, como escolas, unidades de saúde, comércios e indústrias — locais de grande circulação ou maior complexidade, com potencial elevado de disseminação do vírus. Durante as vistorias, a equipe orienta sobre os sintomas das arboviroses, as medidas preventivas para evitar a proliferação do mosquito e realiza a fixação de cartazes informativos sobre o Aedes aegypti.

As ações de controle são essenciais para conter a transmissão das doenças. No entanto, a participação da população é fundamental. Manter os quintais limpos, eliminar possíveis criadouros e permitir a entrada dos agentes de endemias nas residências são medidas indispensáveis para evitar o desenvolvimento de novas larvas. Os profissionais são devidamente capacitados, identificados e preparados para realizar as vistorias com segurança e responsabilidade.

Equipes

As equipes do Controle de Arboviroses também realizam a aplicação de larvicida, com o uso de bomba costal, em terrenos baldios com acúmulo de lixo. A Prefeitura executa a limpeza desses locais periodicamente, porém o descarte irregular de lixo e entulho ainda é recorrente por parte da população.

“É muito importante que a população receba bem nossas equipes e continue adotando todas as medidas necessárias para evitar a proliferação do mosquito. Reforçamos também a importância da destinação correta dos resíduos, evitando o descarte em terrenos baldios, áreas verdes, ruas e calçadas”, destacou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

Os agentes também realizam inspeções frequentes nos Pontos Estratégicos (PE), como borracharias, ferros-velhos, comércios e terrenos baldios, além de promover palestras educativas em empresas, escolas e estabelecimentos comerciais.

Neste ano, Sumaré já registrou 49 notificações de dengue, com cinco casos confirmados e nenhum óbito. Em 2025, o município contabilizou 9.077 notificações da doença, das quais 5.757 foram confirmadas, com 18 óbitos.

