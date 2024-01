Mulher de 42 também trafica: e vai em cana

Uma mulher de 42 anos foi detida por tráfico de drogas

na vila Sartori em Santa Bárbara d’Oeste esta segunda-feira. Agentes da Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da PM prenderam a mulher em ação que aconteceu no período da tarde.

A ação começou por volta das 13h50 na rua Honduras. A equipe da Rocam- soldados Zampronio e Casagrande- decidiu abordar um casal que estava na rua.

No primeiro momento da abordagem, os policiais encontraram uma pedra de crack com o rapaz. Na bolsa da mulher foram localizadas 42 pedras de crack e cinco pinos com cocaína.

Com o auxílio da cabo Miriam foram apreendidas mais oito pedras de crack, quatro pinos com cocaína e R$11,30 com a mulher.

A dupla foi encaminhada para o 3º Distrito Policial e a autoridade determinou a prisão em flagrante da mulher. O homem foi liberado.

