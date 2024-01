Nos próximos dias 23, 24 e 25 de janeiro, às 20h, Rodrigo Cohen, analista de investimentos CNPI e co-fundador da Escola de Investimentos, ministra o workshop Passaporte Forex, que é totalmente gratuito. No evento, que será online e somente para convidados que se inscreverem, Cohen ensinará na prática o operacional que usou para transformar US$ 2 mil dólares em US$ 19.400 dólares no mercado internacional.

No encontro, os alunos irão aprender sobre o mercado Forex, que permite operar de noite, de madrugada ou de dia, sem uma limitação de horário, e ainda oferece um alto potencial de lucro. “É como um imenso shopping center das moedas do mundo. E é o maior de todos! Nele, grandes bancos, empresas e pessoas podem trocar moedas de diferentes países. É um mercado que nunca dorme. Funciona 24 horas por dia. Isso significa que você pode negociar moedas a qualquer hora. É perfeito para quem tem uma agenda cheia, porque você não precisa parar tudo para estar lá. É como ter a liberdade de ganhar dinheiro no seu tempo, sem atrapalhar a sua rotina“, explica.

No workshop, Cohen irá ensinar como operar no mercado que é o mais líquido do mundo, o que significa que há sempre compradores e vendedores disponíveis para executar suas operações, tornando mais fácil entrar e sair de posições.

No forex, é possível ainda negociar uma variedade de pares de moedas, o que permite diversificar a carteira de investimentos e explorar oportunidades em diferentes economias globais. Outra vantagem é que as flutuações constantes nas taxas de câmbio oferecem diversas oportunidades de lucro, já que a volatilidade pode criar tendências e movimentos significativos nos preços das moedas. E o bom de tudo isso é que o Forex possui ainda custos de transação mais baixos em comparação com outros mercados, o que torna mais acessível para todos os bolsos.

Além das aulas online e ao vivo gratuitas com conteúdo sobre Forex e mercado internacional, os inscritos também terão acesso a um chat online com suporte, além de acesso com benefícios da corretora Zero Markets, empresa parceira de Cohen.

Para mais informações, acesse: http://tinyurl.com/5ck6x8es

Sobre: Rodrigo Cohen é trader e analista de investimentos com 15 anos de experiência no mercado financeiro. Capacitou mais de 40 mil pessoas a se tornarem Traders e Investidores. Atua como embaixador da Ontick e influenciador na XP Investimentos, com uma forte presença nas redes sociais e no mercado de operações automatizadas.