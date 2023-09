Mulher elogia atendimento do PA Zanaga por atendimento à mãe

Uma moradora do bairro Zanaga entrou em contato com o NM para relatar sua experiência com o atendimento do Pronto Atendimento do bairro.

O atendimento foi para a mãe de Ana, que infelizmente acabou falecendo. Mas, apesar da perda, Ana fez questão de elogiar o tratamento recebido na unidade pública.

“Gostaria de fazer um agradecimento ao Juninho e toda equipe do pronto atendimento do zanaga por uns dois meses terem tido um cuidado mais que especial toda vez que precisei levar levar minha mãe até o local, pois ela era cardíaca e hipertensa. Só gratidão pela equipe de médicos e enfermeiros do PS zanaga

Acredito que minha mãe gostaria de retribuir de alguma forma todo cuidado mesmo com toda dificuldade que está a saúde pública da cidade não deixaram de colocar o coração na mão para o melhor. Só gratidão. Obrigado Juninho Dias. Obrigado Pronto Socorro Zanaga. Onde ela estiver será grata por tudo”, disse Ana ao NM.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP