Motorista que atropelou Kayky Brito volta a ser Uber

Após o acidente envolvendo o ator Kayky Brito, o motorista de aplicativo

resolveu pedir ajuda nas redes sociais, comovendo a web. Sem emprego e triste pelo ocorrido, a web abraçou o pedido Diones Coelho e solicitou o desbloqueio do motorista do aplicativo 99, para que ele voltasse a trabalhar.

A empresa ao se deparar com a repercussão, anunciou em um comunicado divulgado em suas redes sociais que o condutor está liberado para voltar ao aplicativo em seu carro. “A 99 esclarece que o motorista Diones Coelho da Silva foi desbloqueado na manhã desta quinta-feira (07/09). Ele havia sido bloqueado temporariamente por conta das investigações do acidente em que está envolvido”, divulgou a empresa.

Diones teve o apoio da web ao falar sobre sua atual situação de dificuldade. Emocionado, no vídeo ele explicou que sua única fonte de renda era como motorista pela empresa 99, e que sem ela não conseguiria sustentar sua família.

“Não tem sido dias difíceis para mim. Mas em carinho e reciprocidade ao que vocês estão falando, estou aqui em gratidão por todo o amor que tem depositado para mim. Não tenho conseguido dormir direito por tudo que está acontecendo. Torcendo muito para que o Kayky saia dessa logo, se recupere e que volte para a família, para o seu filho. É o que mais quero, também sou pai e tenho dois filhos”, disse em um dos trechos.

