Rosamaria Montibel Jogadora de vôlei, fenômeno da Seleção Brasileira,

empreendedora e influenciadora digital, ler anuncia novo time para temporadas de 23/24. Após quatro anos em times italianos, a atleta agora passa a representar o clube japonês DENSO AIRYBEES e se apresentará ao time após os jogos da Seleção Brasileira, no campeonato qualificatório para as Olimpíadas de Paris 2024, que acontecerá também no Japão, em setembro.

“É um novo desafio para a minha carreira. Vou jogar em um lugar totalmente diferente, com costumes e idiomas bem distintos do que estou acostumada. Mas eu estou feliz demais! Tenho um carinho especial pelo Japão e não vejo a hora de começar a treinar e jogar na DENSO”, revela a atleta de 29 anos.

Rosamaria representa a seleção brasileira há mais de 10 anos e nos últimos quatro jogou nos principais times da Itália: Bartoccini Fortinfissi Perugia, VBC Èpiù Casalmaggiore, Igor Gorgonzola Novara e E-Work Busto Arsizio. A jogadora, além de ser a atleta mais seguida nas redes sociais da Liga Italiana, também ganhou bastante destaque ao ser uma das maiores pontuadoras.

“Minha passagem na Itália foi incrível e muito marcante. Aprendi demais com todas as equipes que tive o privilégio de jogar, e cresci muito como pessoa e profissional neste período. Também foi desafiante, pois acabei ficando muito tempo longe da minha família e amigos, mas acredito que tenha me deixado ainda mais preparada para este novo momento, em que estarei com um fuso de 12 horas do Japão para o Brasil”, afirma Rosa.

Aos 29 anos, a atleta também vem se aproximando do universo da moda e do empreendedorismo. Em 2022, a jogadora, natural de Santa Catarina, lançou a marca própria, intitulada de ‘By Rosamaria’, com uma coleção de joais em collab com a marca brasileira Jamming Joias. “Gosto e acompanho muito o mundo da moda, e tem sido muito gratificante ver como minha marca nasceu e está crescendo. Agora, no Japão, acredito que terei ainda mais oportunidades para me inspirar, pois as japonesas possuem um estilo único, que eu adoro”, conta Rosamaria, que tem nova coleção prevista para lançamento ainda este ano.

Sobre Rosamaria Montibeller Há mais de 13 anos vestindo a camisa da seleção, vice-campeã olímpica em Tóquio 2020, vice-campeã da Liga das Nações e vice-campeã do Mundial de Vôlei, ambos em 2022, além de incontáveis vitórias por onde passou desde a categoria de base, a Rosamaria é protagonista de momentos históricos para o voleibol mundial, além de ser embaixadora do esporte no estado de Santa Catarina. Atualmente, a atleta representa o time japonês Denso Airybees. Natural de Nova Trento – SC, a atleta optou em não seguir com a carreira de modelo e se tornou uma das mulheres mais inspiradoras do vôlei, se posicionando dentro e fora das quadras em prol do esporte, das mulheres e de causas sociais, além de ser a atleta mais fashionista que o vôlei poderia ter. Revelada por um projeto social de sua cidade natal, que hoje a tem como madrinha, Rosamaria, atualmente, está na corrida olímpica rumo ao ouro. Como empreendedora, a atleta de 29 anos, criou a própria marca homônima, apresentando uma linha de joias em parceria com a Jamming Joais, marca nacional. O lançamento marcou um manifesto sobre sua vida, experiências e desafios de ser mulher, atleta e empreendedora.

