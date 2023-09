Uma ciclone afetou o Rio Grande do Sul esta semana, atingindo mais de 70 cidades e deixando locais ilhados.

Em Muçum, pai e filha resgataram um cão de barco após a enchente que atingiu a cidade. Diversos animais foram registrados em vídeo tentando se salvar.

Mais de 1,6 mil pessoas estão desabrigadas e cerca de 40 pessoas morreram.

