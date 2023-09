Feira das Nações 2023 de Santa Bárbara abre credenciamento para entidades

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e Fundo Social de Solidariedade, abriu nesta sexta-feira (6) o edital de Chamamento Público para credenciamento de organizações da sociedade civil, organizações sociais e entidades beneficentes interessadas em participar da Praça de Alimentação da 31ª Feira das Nações. Com entrada gratuita, o evento acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de novembro, no Complexo Usina Santa Bárbara.

Até o dia 15 de setembro, as inscrições serão realizadas pelo site www.culturasbo.com/editais No ano passado, a Feira das Nações teve um menu contendo experiências gastronômicas de diversos cantos do mundo de 15 entidades, o que ajudou na manutenção dos serviços das mesmas na cidade.

Este chamamento, de acordo com o documento, tem como intuito planejar a área de comercialização, exclusivamente, de comidas típicas dos países Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Itália, Japão, Marrocos, México, Portugal e Reino Unido.

A 31ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercado São Vicente, patrocínio da Denso do Brasil e apoio da Belchior Uniq.

Evento

Realizada pela primeira vez em 1983, a Feira das Nações celebra a história de diversas nações e culturas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade. Além da gastronomia dos diferentes países cujos povos imigraram para Santa Bárbara d’Oeste, a Feira das Nações também resgatará a cultura dessas nações por meio da cultura e da arte regional, reunindo artistas dos mais variados segmentos, como teatro, dança, circo, orquestras, artes visuais e cultura popular, entre outros.

