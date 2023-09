Old School Basketball de Nova Odessa vence mais 1

O time Old School Basketball de Nova Odessa venceu mais

uma partida pelo Campeonato Interclubes Metropolitano 2023, categoria 40+. O time máster, que tem o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, derrotou a equipe do Gran São João (Limeira) pelo placar de 66 a 47 e segue invicto nesta segunda fase da competição. A partida foi disputada no sábado (02/09) na cidade de Paulínia. O destaque foi o armador Silvano (camisa 67), com 18 pontos, seis assistências, dois rebotes e duas roubadas de bola.

“Foi a segunda vitória nesta segunda rodada da segunda fase. O time foi disciplinado taticamente, obedecendo as estratégias na defesa e ataque definidas pelo técnico Cadu. Seguiremos focados e mantendo o treino forte em busca do bicampeonato”, comentou o técnico e também atleta Saulo Soares.

O próximo compromisso do atual campeão Metropolitana Old School Basketball está marcado para o dia 30 deste mês, em Limeira. A rodada prevê o confronto do master novaodessense contra a equipe da Base Automação (Salto).

“Deixamos nossos agradecimentos à Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes, e aos nossos patrocinadores, a Whitehead Ar Condicionado, Barbearia Caverna Urbana, Globale Pneu, Crossfit Nova Odessa, IntegraCÃO Adestramento, Unipharma e Europamotors Campinas, cujo apoio ao Old School Basketball tem sido fundamental”, completou Saulo.

O Old S conta com o seguinte elenco disputando o Campeonato 40+ Interclubes Máster: Anselmo, Antônio “Bill”, Carlos “Cadu”, Anderson “Véio”, Tiago “Tigão”, Rodrigo, Marcelo “Mazão”, Fernando, Saulo Júnior, Silvano, Gustavo Schutz e Jeferson “Jeffy”.

