Uma família de Nova Odessa está pagando R$500 de recompensa pra quem encontrar uma gata que está desaparecida desde o dia 22/08.

O animal, que atende pelo nome de Lana, foi vista pela última vez por volta das 18:30 no bairro Parque Fabrício. Segundo a família, a gatinha é medrosa e arisca.

Caso alguém tenha visto ou tenha informações sobre o animal, favor entrar em contato com Roseli (19) 99309 8849.

