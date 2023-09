A Justiça bloqueou por 30 dias as contas bancárias do vereador Felipe Corá (Patriota), de Santa Bárbara d’Oeste. A medida visa garantir o pagamento de indenização à vereadora Professora Juliana (PT), de Americana.

Em abril deste ano, o vereador foi condenado a se retratar publicamente e pagar R$ 8 mil por danos morais após postar um vídeo (em julho de 2021) dizendo para a parlamentar “lavar a boca com ácido sulfúrico” antes de falar do então presidente, Jair Bolsonaro (PL).

Contudo, como não foram encontrados saldos nas contas bancárias ou bens para o pagamento, o processo continua buscando por patrimônios para penhora.

Além do processo envolvendo a petista de Americana, Corá também foi processado e condenado a pagar R$16 mil à vereadora Esther, também de Santa Bárbara, por ter mandado a colega “latir mais” durante uma fala em plenário.

Ao NM, o vereador enviou a seguinte nota:

“Estou enfrentando sérios problemas devido uma perseguição política injusta. Além disso, problemas de saúde têm exigido gastos significativos com tratamentos.

Nunca recusei minhas obrigações financeiras, em breve irei resolver essa situação.

Não estou na política para agradar militantes de esquerda e a imprensa.

MEU COMPROMISSO É COM DEUS, COM AS FAMÍLIAS E COM OS CIDADÃOS DE BEM”.

