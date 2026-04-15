Polícia Militar deteve acusada com entorpecentes no bairro Vila Vale nesta terça-feira (14)

Uma mulher acabou presa acusado de tráfico de drogas no bairro Vila Vale, em Sumaré, na manhã desta terça-feira (14). Policiais militares realizavam patrulhamento pela Rua Vitório Breda quando visualizaram duas pessoas em atitude suspeita perto de uma viela conhecida pelo tráfico de entorpecentes.

De acordo com informações do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos correram, sendo possível abordar uma mulher que portava uma sacola contendo drogas e dinheiro.

Durante a abordagem, foram apreendidos R$ 363,20 em espécie, um aparelho de telefone celular, 0,232 kg de maconha, 0,036 kg de crack e 0,010 kg de “dry”. Durante entrevista, a abordada confessou a prática do crime e foi apresentada no Distrito Policial de Sumaré, onde acabou presa e ficando à disposição da Justiça.