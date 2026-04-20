Articular Produtora visita o Centro Infantil Boldrini e reforça parceria

Rendas de shows do Projeto Arte do Bem, com a Orquestra Rock e convidados, são destinadas para a instituição

Com o objetivo de estreitar o relacionamento com o Centro Infantil Boldrini, a diretoria da Articular Produtora, juntamente com sua equipe de colaboradores e parceiros, fez uma visita às instalações da instituição, em Campinas. Além de reafirmar uma parceria existente há 18 anos, a ação também teve como propósito apresentar aos seus colaboradores, na prática, como funciona a instituições, e incentivar o engajamento com pacientes e familiares. A visita acontece há pouco dias de mais um show do Projeto Arte do Bem, que acontece no dia 9 de maio, quando a Orquestra Rock recebe os convidados Dado Villa-Lobos e André Frateschi, em uma apresentação celebrando canções do Legião Urbana.

Durante a visita, diretores, colaboradores e fornecedoras da Articular percorreram as instalações da instituição, conheceram todos os processos de funcionamento e mantiveram interações com crianças, adolescentes e familiares atendidos pelo Centro Infantil Boldrini.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ernesto Brisolla Manzur, diretor da Articular Produtora, explicou o papel do projeto Arte do Bem e ressaltou a importância da parceria com a entidade que é referência nacional e internacional no tratamento de câncer infantil. Também destacou os impactos que a parceria traz, tanto financeiro, como institucional, através dos shows da Orquestra Rock.

“Em Campinas, todos os shows do projeto Arte do Bem com a Orquestra Rock e seus convidados têm a renda de bilheteria integralmente revertida para o Centro Infantil Boldrini, ajudando nas despesas correntes e investimentos nos tratamentos de câncer”, ressaltou Manzur. “Em outras cidades, o projeto da Articular beneficia outras instituições locais, cuja proposta é promover projetos culturais por meio das leis de incentivo, conectando instituições, empresas, artistas e público em experiências transformadoras”, acrescenta ele.

Manzur lembra que o primeiro show Arte do Bem de 2026 acontece no dia 9 de maio, no Expo Dom Pedro, com uma apresentação da Orquestra Rock em Campinas, tendo as participações de dois ícones do rock nacional, no Show Orquestra convida Dado Villa-Lobos e André Frateschi, que vão embalar o público com sucessos da banda Legião Urbana. Os ingressos podem ser adquiridos no site ingressosdobem.com.br

Show

Criada em 2015 pelo Projeto Arte do Bem, a Orquestra Rock fez história trazendo para suas apresentações bandas e cantores renomados que fizeram história no cenário musical nacional. E para abrir a grade de shows na região de Campinas no ano, a produtora Articular, criadora do Projeto Arte do Bem, escolheu duas personalidades conhecidas dos amantes do rock: o guitarrista Dado Villa-Lobos (Legião Urbana) e o vocal André Frateschi, que se apresentam juntos em carreira solo desde 2018.

Dado Villa-Lobos está de volta aos palcos com a turnê solo OROBORO. Nascido em Bruxelas, músico, produtor, guitarrista integrante da formação original da banda Legião Urbana, compôs em parceria com Renato Russo e Marcelo Bonfá algumas das canções mais representativas da recente história da música brasileira. À frente de sua produtora ROCKIT!, lançou e produziu uma série de artistas da geração 90 e 2000.

Premiado compositor de trilhas sonoras para o cinema – “BUFO & SPALLANZANI” (prêmio de Melhor Trilha Sonora no Festival do Cinema Brasileiro, em Miami), “PRO DIA NASCER FELIZ” (vencedor do Kikito de Melhor Trilha Sonora no Festival de Gramado), “MUITOS HOMENS NUM SÓ” (Prêmio de Melhor Trilha Sonora no Festival de Cinema de Pernambuco), “AUMENTA QUE É ROCK’N’ROLL” (Melhor Trilha pela Academia Brasileira de Cinema), entre outros, Dado faz da criação musical seu ofício.

Com o lançamento de sua carreira solo em 2005, voltou aos palcos com o projeto “MTV apresenta: DADO VILLA-LOBOS – JARDIM DE CACTUS”. Lançou seu segundo álbum “O PASSO DO COLAPSO” no final de 2012 e, em maio de 2015, lançou o livro “DADO VILLA-LOBOS (Memórias de um Legionário)”.

Em 2018 volta com o novo álbum “EXIT”, um êxito na busca do reencontro com o que se entende por música. E, agora está finalizando seu quarto álbum, “O QUE VOCÊ QUISER”. Encerrada a turnê que comemorava os 30 anos dos álbuns da Legião Urbana, Dado voltou à sua carreira solo com a sua banda original.

Ernesto Brisolla Manzur, diretor da produtora Articular, um dos criadores do projeto Arte do Bem, conta que a parceria com a dupla já existe desde o ano passado, mas essa será a primeira vez que a Orquestra Rock se apresenta com a dupla na região de Campinas.

O show Orquestra Rock convida Dado Villa-Lobos e André Frateschi é uma iniciativa da produtora Articular, parte do Projeto Arte do Bem, e é uma iniciativa sociocultural, aprovada nas leis de incentivo federal e paulista, que ajuda a popularizar a música instrumental e colabora com instituições renomadas do terceiro setor. Esta apresentação conta com o patrocínio master da multinacional Robert Bosch, que apoia o projeto desde seu primeiro ano.

Leia + sobre diversão e arte