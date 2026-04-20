Nova Odessa abre inscrições para o Campeonato de Futebol Minicampo 2026

Tradição na região, competição tem início previsto para 9 de maio; inscrições vão até 24 de abril no Ginásio de Esportes do Santa Rosa

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Nova Odessa anunciou a abertura das inscrições para o tradicional Campeonato de Futebol Minicampo Adulto, edição 2026. Considerado o único torneio da modalidade na região de Campinas, a competição tem início previsto para o dia 9 de maio e promete repetir o sucesso dos anos anteriores.

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As equipes interessadas já podem procurar a Secretaria de Esportes, localizada no Ginásio Municipal de Esportes Jaime Nércio Duarte (Jardim Santa Rosa), para garantir sua participação. As fichas de inscrição devem ser retiradas até o dia 24 de abril, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Na edição passada, o campeonato teve uma final emocionante, com a vitória da equipe do Será Meu Deus sobre a Esfer Matsubara, marcando a história do esporte novaodessense. “O Futebol Minicampo Adulto reúne atletas e torcedores em um ambiente de confraternização e rivalidade saudável. As edições anteriores foram um grande sucesso e este ano não será diferente”, afirmou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Ângelo Foroni.

As diretrizes oficiais, regulamento e demais detalhes da competição serão apresentados em reunião com as equipes inscritas, que terá data e local comunicados em breve pela organização. “Convidamos os times de todos os bairros para participar e ajudar a manter viva a tradição do Futebol Minicampo no município”, destacou o secretário adjunto da pasta, José Henrique de Carvalho.

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