Diretor de Mobilidade Urbana de Nova Odessa participa do 95º Fórum Paulista

Evento reuniu especialistas e gestores para debater inovação, sustentabilidade e políticas públicas para o setor

Na quarta-feira (15), o diretor municipal de Mobilidade Urbana, André Gazzeta, representou Nova Odessa no primeiro dia da 95ª Reunião do Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana, realizada no Prédio do Relógio, em Campinas. O evento, que seguiu até a quinta (16), é uma das principais instâncias de debate e troca de experiências sobre trânsito, transporte, acessibilidade e deslocamentos sustentáveis no estado de São Paulo.

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A participação do gestor de Nova Odessa reforça o compromisso da administração municipal em buscar soluções modernas e eficientes para a mobilidade urbana, alinhadas às melhores práticas e às novas tecnologias do setor. Durante o encontro, estão sendo discutidos temas como financiamento da mobilidade, redução de mortes no trânsito, inclusão de mulheres no setor, cidades acessíveis e o futuro do transporte público.

“Esta reunião é, sem dúvida, uma importante fonte de atualização para orientar as ações que estamos planejando no município”, destacou André Gazzetta, que participou da palestra sobre o Sistema Único de Mobilidade Urbana.

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