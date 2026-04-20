Procuradoria-Geral de Sumaré é invadida e sofre vandalismo

A Procuradoria-Geral do Município sofreu invasão e Prefeitura adota medidas imediatas

A Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Sumaré foi alvo de uma invasão seguida de vandalismo, causando transtornos à administração pública. Durante a ação, foram rasgados processos e documentos, além de danos a equipamentos, como computadores.

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Segundo a administração, a natureza da ocorrência chama a atenção: mais do que um eventual furto, os atos praticados impactam diretamente o andamento dos trabalhos administrativos, prejudicando a organização interna e a continuidade de processos importantes.

Diante do ocorrido, a Prefeitura registrou boletim de ocorrência e já iniciou todas as medidas jurídicas e administrativas cabíveis para apuração dos fatos.

Como ação imediata, a PGM está sendo transferida para um local mais seguro. Paralelamente, os procuradores municipais seguem atuando em regime de home office, garantindo a continuidade dos serviços e evitando prejuízos à população.

A administração municipal segue acompanhando o caso com seriedade e reforça que situações como essa causam estranheza, especialmente pelo tipo de dano provocado, que atinge diretamente a estrutura de funcionamento da gestão pública.

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