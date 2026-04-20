A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) apresentou um requerimento na Câmara Municipal de Americana solicitando informações da Prefeitura sobre a possibilidade de construção de uma cabine de imprensa no campo de futebol Marcos Augusto Sartore, localizado no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha (Centro Cívico).

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O pedido busca esclarecer se há planejamento para a implantação da estrutura, qual o prazo previsto para a elaboração do projeto e execução da obra ou, caso ainda não exista previsão, se há possibilidade de inclusão da melhoria no cronograma municipal.

De acordo com a vereadora, a iniciativa surgiu após demandas de profissionais da imprensa esportiva, que relatam dificuldades durante a cobertura dos jogos devido à falta de um espaço apropriado para transmissões.

Fala Jacira

“A transmissão esportiva é uma ferramenta importante de divulgação das atividades do município, promovendo atletas, equipes e competições. Com uma estrutura adequada, conseguimos ampliar o alcance dos campeonatos e fortalecer o esporte local”, destacou.

O campo integra o Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha (Centro Cívico) e é amplamente utilizado para práticas esportivas, lazer e competições locais, sendo considerado um importante ponto de encontro dos praticantes de atividades físicas.

Para Jacira, a construção de uma cabine de imprensa é fundamental para garantir melhores condições de trabalho aos profissionais da comunicação. “A melhoria vai permitir mais qualidade nas transmissões, dar visibilidade aos campeonatos e fortalecer ainda mais o esporte no município”, completou.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima quarta-feira (22). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.