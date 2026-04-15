O Residencial Jatobá, empreendimento imobiliário localizado em Americana (SP), tem sido alvo de atenção por parte de compradores e investidores em razão de questionamentos relacionados ao andamento das obras e ao cumprimento dos prazos previstos.
Lançado oficialmente em 07 de outubro de 2023, o projeto foi apresentado ao mercado como uma proposta moderna de moradia, com foco em sustentabilidade, conforto e ampla estrutura de lazer.
Desenvolvido pela Pura Construtora e Incorporadora, o empreendimento contempla mais de 200 unidades residenciais em condomínio fechado, voltadas tanto para moradia quanto para investimento.
📊 Estrutura e proposta do Residencial Jatobá
De acordo com materiais de divulgação, o Residencial Jatobá apresenta:
•Unidades com 82 m², compostas por duas suítes
•Duas vagas de garagem por unidade
•Área de lazer com mais de 15 itens, incluindo piscina, academia e espaços gourmet
•Proposta sustentável com energia solar individual
O empreendimento foi posicionado como uma opção relevante dentro do mercado imobiliário da região.
Apesar da proposta atrativa, compradores ouvidos relatam preocupação quanto ao andamento das obras e à previsibilidade de entrega das unidades.
Há relatos de que parte dos investidores já mantinha vínculo com o projeto desde 2020, em fases anteriores ao lançamento oficial, o que amplia o tempo de expectativa em relação à conclusão.
Até o momento, conforme apontado por adquirentes, não houve entrega de unidades, e a previsão anteriormente divulgada indicava conclusão para dezembro de 2025.
Também são mencionadas demandas por maior transparência e comunicação periódica sobre o progresso físico da obra e eventuais revisões de cronograma.
Profissionais do setor imobiliário apontam que, em empreendimentos com grande volume de unidades, a transparência é um elemento essencial para a manutenção da confiança dos compradores.
Entre as boas práticas recomendadas estão:
•Atualizações periódicas do andamento da obra
•Divulgação clara de eventuais alterações de prazo
•Comunicação ativa com os adquirentes
•Formalização de cronogramas revisados, quando necessário
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